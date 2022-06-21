Касові збори фільму уродженця Волині побили новий рекорд
Сьогодні, 06:33
Після пʼятнадцяти вікендів прокату фільму «Довбуш» касові збори склали 68 268 115 грн, а кількість проданих квитків становить 483 863.
Пʼятнадцять вікендів прокату стрічки «Довбуш», режисером якого є уродженець Волині Олесь Санін, позаду, - повідомили у Держкіно.
За час прокату фільм зібрав 68 268 115 грн за 483 863 проданих квитків.
Завдяки зацікавленості глядачів до Українського кіно фільм збирає зали й продовжує завойовувати увагу глядачів.
"Прокат триває, тож приходьте у кіно, й дізнайтеся, як Довбуші боролися за свободу й протистояли поневолювачам. Фільм створено кінокомпанією @filmpronto за підтримки Державного агентства України з питань кіно", - йдеться у дописі на сторінці Держкіно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Пʼятнадцять вікендів прокату стрічки «Довбуш», режисером якого є уродженець Волині Олесь Санін, позаду, - повідомили у Держкіно.
За час прокату фільм зібрав 68 268 115 грн за 483 863 проданих квитків.
Завдяки зацікавленості глядачів до Українського кіно фільм збирає зали й продовжує завойовувати увагу глядачів.
"Прокат триває, тож приходьте у кіно, й дізнайтеся, як Довбуші боролися за свободу й протистояли поневолювачам. Фільм створено кінокомпанією @filmpronto за підтримки Державного агентства України з питань кіно", - йдеться у дописі на сторінці Держкіно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Лучанки зі «Швейної роти» виготовляють спеціальний одяг для поранених воїнів. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 07:31
Касові збори фільму уродженця Волині побили новий рекорд
Сьогодні, 06:33
На Волині рідним загиблого воїна вручили його посмертну нагороду
Сьогодні, 05:28
США допоможуть Україні створити сили, здатні стримувати росію
Сьогодні, 03:41