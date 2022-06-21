Касові збори фільму уродженця Волині побили новий рекорд





Пʼятнадцять вікендів прокату стрічки «Довбуш», режисером якого є уродженець Волині Олесь Санін, позаду, - повідомили у Держкіно.



За час прокату фільм зібрав 68 268 115 грн за 483 863 проданих квитків.



Завдяки зацікавленості глядачів до Українського кіно фільм збирає зали й продовжує завойовувати увагу глядачів.



"Прокат триває, тож приходьте у кіно, й дізнайтеся, як Довбуші боролися за свободу й протистояли поневолювачам. Фільм створено кінокомпанією @filmpronto за підтримки Державного агентства України з питань кіно", - йдеться у дописі на сторінці Держкіно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Після пʼятнадцяти вікендів прокату фільму «Довбуш» касові збори склали 68 268 115 грн, а кількість проданих квитків становить 483 863.Пʼятнадцять вікендів прокату стрічки «Довбуш», режисером якого є уродженець Волині, позаду, - повідомили у Держкіно.За час прокату фільм зібрав 68 268 115 грн за 483 863 проданих квитків.Завдяки зацікавленості глядачів до Українського кіно фільм збирає зали й продовжує завойовувати увагу глядачів."Прокат триває, тож приходьте у кіно, й дізнайтеся, як Довбуші боролися за свободу й протистояли поневолювачам. Фільм створено кінокомпанією @filmpronto за підтримки Державного агентства України з питань кіно", - йдеться у дописі на сторінці Держкіно.

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