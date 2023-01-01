На Волині судитимуть наркозакладника
Сьогодні, 19:17
Перед судом на Волині постане чоловік, якого правоохоронці звинувачують у шахрайстві і наркозлочинах.
Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 35-річним жителем села Вербка Ковельського району шахрайства та неодноразового незаконного придбання, зберігання з метою збуту і збуту особливо небезпечної психотропної речовини (ч.1 ст. 190, ч.2 ст. 307 КК України).
У червні-вересні 2023 року правоохоронці задокументували факти продажу волинянином у Ковелі психотропу PVP та кетаміну, у тому числі через «закладки». Щоправда, одного разу під виглядом психотропної речовини він збув громадянці порошок, який її не містив.
Чоловік перебуває під вартою та невдовзі постане перед судом.
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Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 35-річним жителем села Вербка Ковельського району шахрайства та неодноразового незаконного придбання, зберігання з метою збуту і збуту особливо небезпечної психотропної речовини (ч.1 ст. 190, ч.2 ст. 307 КК України).
У червні-вересні 2023 року правоохоронці задокументували факти продажу волинянином у Ковелі психотропу PVP та кетаміну, у тому числі через «закладки». Щоправда, одного разу під виглядом психотропної речовини він збув громадянці порошок, який її не містив.
Чоловік перебуває під вартою та невдовзі постане перед судом.
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