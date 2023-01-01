На Волині судитимуть наркозакладника

Перед судом на Волині постане чоловік, якого правоохоронці звинувачують у шахрайстві і наркозлочинах.Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 35-річним жителем села Вербка Ковельського району шахрайства та неодноразового незаконного придбання, зберігання з метою збуту і(ч.1 ст. 190, ч.2 ст. 307 КК України).У червні-вересні 2023 року правоохоронці задокументували факти продажу волинянином у Ковелі психотропу PVP та кетаміну, у тому числі через «закладки». Щоправда, одного разу під виглядом психотропної речовини він збув громадянці порошок, який її не містив.Чоловік перебуває під вартою та невдовзі постане перед судом.