Волинські тероборонівці знищили взвод піхоти окупантів ударним дроном. ВІДЕО

Волинські тероборонівці знищили взвод піхоти окупантів ударним дроном. ВІДЕО
Волинські тероборонівці виявили та знищили взвод піхоти окупантів ударним дроном.

Про це повідомляють на сторінці бригади.

"Аеророзвідники першої стрілецької роти Луцького батальйону 100 обр ТрО спільно з підрозділами 115 окремої механізованої бригади виявили та знищили скупчення ворожої піхоти.

Точне влучання ударним дроном – і група окупантів дружно відправляється на концерт кобзона", - йдеться в повідомленні.

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Теги: волинські тероборонівці
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