Волинські тероборонівці знищили взвод піхоти окупантів ударним дроном. ВІДЕО





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"Аеророзвідники першої стрілецької роти Луцького батальйону 100 обр ТрО спільно з підрозділами 115 окремої механізованої бригади виявили та знищили скупчення ворожої піхоти.



Точне влучання ударним дроном – і група окупантів дружно відправляється на концерт кобзона", - йдеться в повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські тероборонівці виявили та знищили взвод піхоти окупантів ударним дроном.Про це повідомляють на сторінці бригади."Аеророзвідники першої стрілецької роти Луцького батальйону 100 обр ТрО спільно з підрозділами 115 окремої механізованої бригади виявили та знищили скупчення ворожої піхоти.Точне влучання ударним дроном – і група окупантів дружно відправляється на концерт кобзона", - йдеться в повідомленні.

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