Волинські тероборонівці знищили взвод піхоти окупантів ударним дроном. ВІДЕО
Сьогодні, 17:10
Волинські тероборонівці виявили та знищили взвод піхоти окупантів ударним дроном.
Про це повідомляють на сторінці бригади.
"Аеророзвідники першої стрілецької роти Луцького батальйону 100 обр ТрО спільно з підрозділами 115 окремої механізованої бригади виявили та знищили скупчення ворожої піхоти.
Точне влучання ударним дроном – і група окупантів дружно відправляється на концерт кобзона", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомляють на сторінці бригади.
"Аеророзвідники першої стрілецької роти Луцького батальйону 100 обр ТрО спільно з підрозділами 115 окремої механізованої бригади виявили та знищили скупчення ворожої піхоти.
Точне влучання ударним дроном – і група окупантів дружно відправляється на концерт кобзона", - йдеться в повідомленні.
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