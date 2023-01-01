29-річний лучанин розповсюджував психотропи через закладки. ФОТО

Волинські поліцейські затримали наркозловмисника, який розповсюджував психотропи через закладки.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Встановлено, що 29-річний лучанин забезпечував функціонування телеграм-каналу зі збуту заборонених речовин. Там він виконував роль закладчика: залишав наркотики та психотропи у певних місцях згідно з отриманих замовлень.Зловмисника затримали «на гарячому», при собі він мав речовини Альфа PVP.Аби не втратити речові докази, правоохоронці провели невідкладний обшук за місцем проживання чоловіка. Вилучено близько 20 спакованих закладок, електронні ваги, зіппакети.Окрім цього, під час проведення першочергових слідчих дій, правоохоронці встановили місця та координати ще 8 закладок.Речовини скерували на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.Вартість вилученого за цінами чорного ринку становить близько 50 000 гривень.Як зʼясували правоохоронці, щомісячно фігурант збував близько 100 закладок з психотропними речовинами, за що отримував дохід в розмірі понад 30 000 гривень.Наркозловмиснику оголосили про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід 60 діб тримання під вартою з правом внесення застави 214 тисяч гривень.У справі триває досудове розслідування.