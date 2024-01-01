Курс валют у Луцьку на 4 травня

Курс валют у Луцьку на 4 травня
4 травня готівковий курс долара становить 39.60, продають його за 40.00.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 42.60, а продають за 43.00.

Щодо польського злотого, то його купують за 9.77, а продають за 9.90.

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Теги: курс валют, Луцьк, Волинь
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