Українській військові відправили на концерт Кобзона майже 500 окупантів і знищили 14 артсистем

Українській військові відправили на концерт Кобзона майже 500 окупантів і знищили 14 артсистем
Вже понад 400 днів українські військові захищають свободу та територіальну цілісність України і систематично приносять втрати для російської окупаційної армії.

За минулу добу українські воїни знищили майже 500 росіян. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ,

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.04.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 178150 (+470) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3636 (+0) од,
бойових броньованих машин ‒ 7024 (+4) од,
артилерійських систем – 2740 (+13) од,
РСЗВ – 533 (+0) од,
засоби ППО ‒ 282 (+0) од,
літаків – 307 (+0) од,
гелікоптерів – 292 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2312 (+14),
крилаті ракети ‒ 911 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5602 (+3) од,
спеціальна техніка ‒ 309 (+5).
Дані уточнюються

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Теги: війна, втрати росіян, ЗСУ
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