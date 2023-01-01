Українській військові відправили на концерт Кобзона майже 500 окупантів і знищили 14 артсистем





За минулу добу українські воїни знищили майже 500 росіян. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ,



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.04.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 178150 (+470) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3636 (+0) од,

бойових броньованих машин ‒ 7024 (+4) од,

артилерійських систем – 2740 (+13) од,

РСЗВ – 533 (+0) од,

засоби ППО ‒ 282 (+0) од,

літаків – 307 (+0) од,

гелікоптерів – 292 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2312 (+14),

крилаті ракети ‒ 911 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5602 (+3) од,

спеціальна техніка ‒ 309 (+5).

Дані уточнюються

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вже понад 400 днів українські військові захищають свободу та територіальну цілісність України і систематично приносять втрати для російської окупаційної армії.За минулу добу українські воїни знищили майже 500 росіян. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ,Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.04.23 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 178150 (+470) осіб ліквідовано,танків ‒ 3636 (+0) од,бойових броньованих машин ‒ 7024 (+4) од,артилерійських систем – 2740 (+13) од,РСЗВ – 533 (+0) од,засоби ППО ‒ 282 (+0) од,літаків – 307 (+0) од,гелікоптерів – 292 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2312 (+14),крилаті ракети ‒ 911 (+0),кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 5602 (+3) од,спеціальна техніка ‒ 309 (+5).Дані уточнюються

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