На Волині сталася смертельна аварія
Сьогодні, 10:12
Летальна автопригода трапилася сьогодні вранці, 10 квітня, поблизу села Тростянець Луцького району.
Як повідомили Інформаційному агентству Волинські новини у поліції Волині, зіткнулися легковик Opel Cadet та Volkswagen LT.
Внаслідок ДТП 36-річний водій легковика загинув на місці. За кермом Volkswagen LT перебував 19-річний житель Рівненської області.
На місці працює слідчо-оперативна група поліції.
За фактом летальної автопригоди слідчі відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Обставини трагедії з’ясує слідство.
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Як повідомили Інформаційному агентству Волинські новини у поліції Волині, зіткнулися легковик Opel Cadet та Volkswagen LT.
Внаслідок ДТП 36-річний водій легковика загинув на місці. За кермом Volkswagen LT перебував 19-річний житель Рівненської області.
На місці працює слідчо-оперативна група поліції.
За фактом летальної автопригоди слідчі відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Обставини трагедії з’ясує слідство.
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