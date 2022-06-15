На Волині сталася смертельна аварія





Як повідомили Інформаційному агентству



Внаслідок ДТП 36-річний водій легковика загинув на місці. За кермом Volkswagen LT перебував 19-річний житель Рівненської області.



На місці працює слідчо-оперативна група поліції.



За фактом летальної автопригоди слідчі відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Обставини трагедії з’ясує слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Летальна автопригода трапилася сьогодні вранці, 10 квітня, поблизу села Тростянець Луцького району.Як повідомили Інформаційному агентству Волинські новини у поліції Волині, зіткнулися легковик Opel Cadet та Volkswagen LT.Внаслідок ДТП 36-річний водій легковика загинув на місці. За кермом Volkswagen LT перебував 19-річний житель Рівненської області.На місці працює слідчо-оперативна група поліції.За фактом летальної автопригоди слідчі відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Обставини трагедії з’ясує слідство.

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