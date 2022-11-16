У Луцьку на одній із вулиць ускладнений рух через ремонт дороги
Сьогодні, 11:00
У Луцьку на вулиці Привокзальній комунальники проводять ремонтні роботи дорожнього покриття.
Про це пише «Конкурент».
Сьогодні, 10 квітня, біля залізничного вокзалу, розпочався ямковий ремонт однієї з вулиць. На фото видно, що працівники комунальної служби активно працюють на одній з ділянок і вже встигли позвозили важку техніку. Зі слів очевидців, роботи стартували близько 9:30 ранку.
Працівники поки утримуються від коментарів про завершення ямкового ремонту. Рух вулицею ускладнений.
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Про це пише «Конкурент».
Сьогодні, 10 квітня, біля залізничного вокзалу, розпочався ямковий ремонт однієї з вулиць. На фото видно, що працівники комунальної служби активно працюють на одній з ділянок і вже встигли позвозили важку техніку. Зі слів очевидців, роботи стартували близько 9:30 ранку.
Працівники поки утримуються від коментарів про завершення ямкового ремонту. Рух вулицею ускладнений.
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