Вирвав з рук сумку: у Луцьку патрульні затримали злодія

У Луцьку патрульні по гарячих слідах затримали чоловіка, який, ймовірно вчинив грабіж.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Вчора, 9 квітня, на спецлінію 102 надійшло повідомлення від стурбованого громадянина, який повідомив, що його пограбували.Інспектори негайно прибули за вказаною адресою. Заявник розповів, що до нього підійшли двоє чоловіків і один з них вирвав з рук сумку. У ній були документи, кошти та банківські картки.Обстежуючи прилеглу територію, охоронці правопорядку виявили чоловіка, який підпадав під орієнтування та мав сумку, яка була схожа за описом.Під час поверхневої перевірки патрульні встановили, що сумка і речі у ній дійсно належать заявнику.На місце події поліцейські викликали працівників слідчо-оперативної групи, аби вони встановили усі деталі події та надали правову кваліфікацію діям правопорушника.