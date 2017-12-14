У Луцьку ремонтують декілька дворів. ФОТО

У Луцьку ремонтують декілька дворів. ФОТО
У Луцьку на вулиці Писаревського, 4 і на проспекті Відродження, 28, 28а, 30 розпочали ремонтувати двори біля житлових будинків.

Про це розповів Суспільному майстер підрядної фірми Анатолій Олійник.

Біля прибудинкових територій вкладатимуть бруківку та створюватимуть клумби. Аби роботи проводилися з дотриманням термінів, сказав майстер, людей просять із 8:00 до 19:00 не ставити у дворах транспорт.

"Демонтовуються старі бордюри, вкладається бруківка на проїжджу частину, на тротуари, ставимо поребрик. Люди ставляться з розумінням: попереджаємо, розвішуємо таблички: усі виїхали, і вже машин нема", – каже Анатолій Олійник.

Згідно з планом робіт, говорить майстер, у дворах трьох будинків на Відродження планують облаштувати парковка для автомобілів, дитячий майданчик, лавочки й вуличні вішаки для вибивання килимів.
У Луцьку ремонтують декілька дворів. ФОТО

Аби лучани могли ставити біля будинків власні автомобілі, в одному з дворів зрізали декілька дерев та розширюватимуть дорогу, – зазначив майстер Дмитро Шафранюк.
У Луцьку ремонтують декілька дворів. ФОТО

Капітальний ремонт дворів триватиме впродовж трьох місяців. Скільки дворів цього року планують відремонтувати і скільки грошей з міського бюджету на це витратять – за такою інформацією Суспільне звернулося до керівника департаменту ЖКГ Миколи Осіюка. Впродовж дня він відхиляв телефонні дзвінки.

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Теги: Луцьк, двори, ремонт
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