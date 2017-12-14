У Луцьку ремонтують декілька дворів. ФОТО





Про це розповів Анатолій Олійник.



Біля прибудинкових територій вкладатимуть бруківку та створюватимуть клумби. Аби роботи проводилися з дотриманням термінів, сказав майстер, людей просять із 8:00 до 19:00 не ставити у дворах транспорт.



"Демонтовуються старі бордюри, вкладається бруківка на проїжджу частину, на тротуари, ставимо поребрик. Люди ставляться з розумінням: попереджаємо, розвішуємо таблички: усі виїхали, і вже машин нема", – каже Анатолій Олійник.



Згідно з планом робіт, говорить майстер, у дворах трьох будинків на Відродження планують облаштувати парковка для автомобілів, дитячий майданчик, лавочки й вуличні вішаки для вибивання килимів.



Аби лучани могли ставити біля будинків власні автомобілі, в одному з дворів зрізали декілька дерев та розширюватимуть дорогу, – зазначив майстер Дмитро Шафранюк.



Капітальний ремонт дворів триватиме впродовж трьох місяців. Скільки дворів цього року планують відремонтувати і скільки грошей з міського бюджету на це витратять – за такою інформацією Суспільне звернулося до керівника департаменту ЖКГ Миколи Осіюка. Впродовж дня він відхиляв телефонні дзвінки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на вулиці Писаревського, 4 і на проспекті Відродження, 28, 28а, 30 розпочали ремонтувати двори біля житлових будинків.Про це розповів Суспільному майстер підрядної фірмиБіля прибудинкових територій вкладатимуть бруківку та створюватимуть клумби. Аби роботи проводилися з дотриманням термінів, сказав майстер, людей просять із 8:00 до 19:00 не ставити у дворах транспорт."Демонтовуються старі бордюри, вкладається бруківка на проїжджу частину, на тротуари, ставимо поребрик. Люди ставляться з розумінням: попереджаємо, розвішуємо таблички: усі виїхали, і вже машин нема", – каже Анатолій Олійник.Згідно з планом робіт, говорить майстер, у дворах трьох будинків на Відродження планують облаштувати парковка для автомобілів, дитячий майданчик, лавочки й вуличні вішаки для вибивання килимів.Аби лучани могли ставити біля будинків власні автомобілі, в одному з дворів зрізали декілька дерев та розширюватимуть дорогу, – зазначив майстерКапітальний ремонт дворів триватиме впродовж трьох місяців. Скільки дворів цього року планують відремонтувати і скільки грошей з міського бюджету на це витратять – за такою інформацією Суспільне звернулося до керівника департаменту ЖКГ Миколи Осіюка. Впродовж дня він відхиляв телефонні дзвінки.

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