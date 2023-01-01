Діти на Волині виготовляють розпалювачі для буржуйок на фронт





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Власноруч виготовлені розпалювачі для буржуйок передадуть захисникам разом із «солодкими листівками».



«Дякуємо нашим захисникам і захисницям за кожен новий день», – повідомили у навчальному закладі.





Учні гімназії села Борохів на Волині підтримали акцію «Зігріємо захисників теплом окопної свічки та нашими молитвами».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Школярі виготовляли розпалювачі для буржуйок. Таку волонтерську роботу днями організували та реалізували у Погулянківській гімназії на Волині.Про це повідомляє Нове життя Власноруч виготовлені розпалювачі для буржуйок передадуть захисникам разом із «солодкими листівками».«Дякуємо нашим захисникам і захисницям за кожен новий день», – повідомили у навчальному закладі.Учні гімназії села Борохів на Волині«Зігріємо захисників теплом окопної свічки та нашими молитвами».

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