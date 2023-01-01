Діти на Волині виготовляють розпалювачі для буржуйок на фронт
Сьогодні, 14:26
Школярі виготовляли розпалювачі для буржуйок. Таку волонтерську роботу днями організували та реалізували у Погулянківській гімназії на Волині.
Про це повідомляє Нове життя.
Власноруч виготовлені розпалювачі для буржуйок передадуть захисникам разом із «солодкими листівками».
«Дякуємо нашим захисникам і захисницям за кожен новий день», – повідомили у навчальному закладі.
Учні гімназії села Борохів на Волині підтримали акцію «Зігріємо захисників теплом окопної свічки та нашими молитвами».
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Про це повідомляє Нове життя.
Власноруч виготовлені розпалювачі для буржуйок передадуть захисникам разом із «солодкими листівками».
«Дякуємо нашим захисникам і захисницям за кожен новий день», – повідомили у навчальному закладі.
Учні гімназії села Борохів на Волині підтримали акцію «Зігріємо захисників теплом окопної свічки та нашими молитвами».
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