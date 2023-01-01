Діти на Волині виготовляють розпалювачі для буржуйок на фронт

Діти на Волині виготовляють розпалювачі для буржуйок на фронт
Школярі виготовляли розпалювачі для буржуйок. Таку волонтерську роботу днями організували та реалізували у Погулянківській гімназії на Волині.

Про це повідомляє Нове життя.

Власноруч виготовлені розпалювачі для буржуйок передадуть захисникам разом із «солодкими листівками».

«Дякуємо нашим захисникам і захисницям за кожен новий день», – повідомили у навчальному закладі.
Діти на Волині виготовляють розпалювачі для буржуйок на фронт

Діти на Волині виготовляють розпалювачі для буржуйок на фронт

Учні гімназії села Борохів на Волині підтримали акцію «Зігріємо захисників теплом окопної свічки та нашими молитвами».

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Теги: допомога, ЗСУ, наближають перемогу
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