На Волині врятували собаку, який упав у канаву і не міг вибратися. ФОТО

Сьогодні волинські рятувальники визволили з пастки песика.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Об 11:44 до рятувальників м.Ковеля надійшло повідомлення про те, що за на вулиці М.Левицького до канави потрапив собака, який самостійно не може вибратись з пастки.Залишити чотирилапого в біді було неприпустимо, отож відділення служби 101 виїхало на місце і за допомогою драбини рятувальники дістали собаку з канави.