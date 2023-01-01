На Волині врятували собаку, який упав у канаву і не міг вибратися. ФОТО
Сьогодні, 13:42
Сьогодні волинські рятувальники визволили з пастки песика.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Об 11:44 до рятувальників м.Ковеля надійшло повідомлення про те, що за на вулиці М.Левицького до канави потрапив собака, який самостійно не може вибратись з пастки.
Залишити чотирилапого в біді було неприпустимо, отож відділення служби 101 виїхало на місце і за допомогою драбини рятувальники дістали собаку з канави.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Об 11:44 до рятувальників м.Ковеля надійшло повідомлення про те, що за на вулиці М.Левицького до канави потрапив собака, який самостійно не може вибратись з пастки.
Залишити чотирилапого в біді було неприпустимо, отож відділення служби 101 виїхало на місце і за допомогою драбини рятувальники дістали собаку з канави.
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