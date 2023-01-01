У селищі на Волині відремонтували 54-метровий міст, який збудували минулого століття

відремонтували 54-метровий міст. Шляхопровід спорудили 1978-го року і відтоді не ремонтували.



Про це



На автомобільній дорозі Т-03-10 Стара Вижівка – Буцин – /М-19/ завершено ремонт мостового переходу через річку Вижівка. Це найдовша споруда на автодорогах області, яку цьогоріч полагодили. Ремонт стартував у серпні, мостобудівельники працювали без вихідних, тож встигли до снігопадів.



"Це перший ремонт мосту, якому вже 45 років. За цей час він суттєво зруйнувався та став небезпечний для автотранспорту. А саме цією автодорогою пролягає найкоротший маршрут зі Старої Вижівки до Ковеля та Луцька.



Будівельники відремонтували опори, влаштували монолітні залізобетонні накладні плити, гідроізоляцію, відновили конструкції, влаштували водовідведення, тротуари, пішохідні доріжки, відновили дорожнє покриття, нанесли розмітку та зробили огородження. Тепер маршрут до районного та обласного центрів став безпечнішим", - наголосили дорожники.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селищі Стара Вижівка. Шляхопровід спорудили 1978-го року і відтоді не ремонтували.Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури області.На автомобільній дорозі Т-03-10 Стара Вижівка – Буцин – /М-19/ завершено ремонт мостового переходу через річку Вижівка. Це найдовша споруда на автодорогах області, яку цьогоріч полагодили. Ремонт стартував у серпні, мостобудівельники працювали без вихідних, тож встигли до снігопадів."Це перший ремонт мосту, якому вже 45 років. За цей час він суттєво зруйнувався та став небезпечний для автотранспорту. А саме цією автодорогою пролягає найкоротший маршрут зі Старої Вижівки до Ковеля та Луцька.Будівельники відремонтували опори, влаштували монолітні залізобетонні накладні плити, гідроізоляцію, відновили конструкції, влаштували водовідведення, тротуари, пішохідні доріжки, відновили дорожнє покриття, нанесли розмітку та зробили огородження. Тепер маршрут до районного та обласного центрів став безпечнішим", - наголосили дорожники.

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