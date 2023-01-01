У селищі на Волині відремонтували 54-метровий міст, який збудували минулого століття

У селищі на Волині відремонтували 54-метровий міст, який збудували минулого століття
У селищі Стара Вижівка відремонтували 54-метровий міст. Шляхопровід спорудили 1978-го року і відтоді не ремонтували.

Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури області.

На автомобільній дорозі Т-03-10 Стара Вижівка – Буцин – /М-19/ завершено ремонт мостового переходу через річку Вижівка. Це найдовша споруда на автодорогах області, яку цьогоріч полагодили. Ремонт стартував у серпні, мостобудівельники працювали без вихідних, тож встигли до снігопадів.

"Це перший ремонт мосту, якому вже 45 років. За цей час він суттєво зруйнувався та став небезпечний для автотранспорту. А саме цією автодорогою пролягає найкоротший маршрут зі Старої Вижівки до Ковеля та Луцька.
У селищі на Волині відремонтували 54-метровий міст, який збудували минулого століття

Будівельники відремонтували опори, влаштували монолітні залізобетонні накладні плити, гідроізоляцію, відновили конструкції, влаштували водовідведення, тротуари, пішохідні доріжки, відновили дорожнє покриття, нанесли розмітку та зробили огородження. Тепер маршрут до районного та обласного центрів став безпечнішим", - наголосили дорожники.
У селищі на Волині відремонтували 54-метровий міст, який збудували минулого століття
У селищі на Волині відремонтували 54-метровий міст, який збудували минулого століття
У селищі на Волині відремонтували 54-метровий міст, який збудували минулого століття
У селищі на Волині відремонтували 54-метровий міст, який збудували минулого століття
У селищі на Волині відремонтували 54-метровий міст, який збудували минулого століття
У селищі на Волині відремонтували 54-метровий міст, який збудували минулого століття
У селищі на Волині відремонтували 54-метровий міст, який збудували минулого століття
У селищі на Волині відремонтували 54-метровий міст, який збудували минулого століття

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Стара Вижівка, міст, ремонт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку відберуть землю у всіх храмів УПЦ МП
Веганські, безглютенові солодощі луцького бренду GoodMood Food підкорюють Україну
«Важко перемкнути важіль з воїна та вбивці у чоловіка та батька»: досвід ветерана армії США
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку провели в останню путь Героя Олександра Баранова
Сьогодні, 13:06
У селищі на Волині відремонтували 54-метровий міст, який збудували минулого століття
Сьогодні, 13:00
Обшуки у Почаївській лаврі: клірики ставили під сумнів існування України як суверенної держави
Сьогодні, 12:25
У Луцьку відберуть землю у всіх храмів УПЦ МП
Сьогодні, 12:18
Одеський лікар за $5500 виготовляв фіктивні довідки для ухилянтів
Сьогодні, 12:04
Схожі новини
Показали, як на Волині ремонтують 54-метровий міст через річку Вижівка. ФОТО Показали, як на Волині ремонтують 54-метровий міст через річку Вижівка. ФОТО
08 вересень, 11:43
45 років без ремонту: у селищі на Волині завершують оновлення мосту 45 років без ремонту: у селищі на Волині завершують оновлення мосту
21 жовтень, 19:18
У Луцькому районі ремонтують міст: показали перші результати У Луцькому районі ремонтують міст: показали перші результати
25 серпень, 09:53
На Волині ремонтують 54-метровий міст, який збудували минулого століття На Волині ремонтують 54-метровий міст, який збудували минулого століття
10 серпень, 05:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку провели в останню путь Героя Олександра Баранова
Сьогодні, 13:06
 0
У селищі на Волині відремонтували 54-метровий міст, який збудували минулого століття
Сьогодні, 13:00
 0
Обшуки у Почаївській лаврі: клірики ставили під сумнів існування України як суверенної держави
Сьогодні, 12:25
 0
У Луцьку відберуть землю у всіх храмів УПЦ МП
Сьогодні, 12:18
 0
Одеський лікар за $5500 виготовляв фіктивні довідки для ухилянтів
Сьогодні, 12:04
 0
Медіа
відео
1/8