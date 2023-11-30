СБУ прийшла з обшуками в Почаївська лавру, – ЗМІ

СБУ прийшла з обшуками в Почаївська лавру, – ЗМІ
Сьогодні вранці, 30 листопада, співробітники СБУ прийшли з обшуками до Почаївської Успенської лаври (МП).

Про це повідомили джерела серед правоохоронців, пише LB.ua.

Попередня причина візиту – поширення російської ідеології представниками лаври.

Деталі очікуються.

Почаївська лавра розташована в Тернопільській області. Оренда лаври московським патріархатом діє до 2052 року, але цьогоріч міністерство культури створило комісію для перевірки використання об'єктів лаври. Також Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує парламенту ухвалити проєкт постанови (9179) про звернення до Кабміну із пропозицією розірвати з УПЦ МП договір оренди комплексів споруд Почаївської лаври. У комітеті зазначили, що МП отримав державне майно в безкоштовне користування і туди не допускали міністерські перевірки та громадський контроль.
СБУ прийшла з обшуками в Почаївська лавру, – ЗМІ

Почаївську лавру передали в оренду УПЦ МП у 2003 році. До комплексу Почаївської лаври входить 18 споруд, шість із них перебувають на балансі Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника. У лютому 2023 голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко повідомив про перше засідання робочої групи, яка вивчає правомірність використання комплексу Почаївської Свято-Успенської лаври УПЦ МП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Почаївська лавра, обшуки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Веганські, безглютенові солодощі луцького бренду GoodMood Food підкорюють Україну
«Важко перемкнути важіль з воїна та вбивці у чоловіка та батька»: досвід ветерана армії США
Керівники медзакладів на Волині наживалися на «відкатах»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
6 ракет росія запустила по Покровському району на Донеччині: з-під руїн дістали немовля
Сьогодні, 10:00
СБУ прийшла з обшуками в Почаївська лавру, – ЗМІ
Сьогодні, 09:42
На Волині вночі у сніговому заметі застряг автобус з 13 пасажирами
Сьогодні, 09:37
Збройні сили ліквідували за добу ще 1 180 окупантів
Сьогодні, 09:30
Курс валют у Луцьку 30 листопада
Сьогодні, 09:15
Схожі новини
До депутата Дубінського знову прийшли з обшуками: перевіряють організацію незаконного виїзду До депутата Дубінського знову прийшли з обшуками: перевіряють організацію незаконного виїзду
01 листопад, 10:25
У Шуфрича під час обшуків знайшли російські медалі та посвідчення «ветерана Збройних сил рф». ФОТО У Шуфрича під час обшуків знайшли російські медалі та посвідчення «ветерана Збройних сил рф». ФОТО
15 вересень, 11:50
СБУ прийшла з обшуками до Нестора Шуфрича СБУ прийшла з обшуками до Нестора Шуфрича
15 вересень, 09:37
До очільника Чернігова прийшли з обшуками: що відомо До очільника Чернігова прийшли з обшуками: що відомо
05 вересень, 08:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Підтримка ЗСУ - у пріоритеті, аби нашою бруківкою не ходили чоботи окупантів», - Борис Карпус
Сьогодні, 10:10
 0
6 ракет росія запустила по Покровському району на Донеччині: з-під руїн дістали немовля
Сьогодні, 10:00
 0
СБУ прийшла з обшуками в Почаївська лавру, – ЗМІ
Сьогодні, 09:42
 0
На Волині вночі у сніговому заметі застряг автобус з 13 пасажирами
Сьогодні, 09:37
 0
Збройні сили ліквідували за добу ще 1 180 окупантів
Сьогодні, 09:30
 0
Медіа
відео
1/8