Збройні сили ліквідували за добу ще 1 180 окупантів





Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.11.23 орієнтовно склали:



✔ особового складу ‒ близько 328 760 (+1180) осіб,



✔ танків ‒ 5 551 (+13) од,



✔ бойових броньованих машин ‒ 10 340 (+28) од,



✔ артилерійських систем – 7 909 (+1) од,



✔ РСЗВ – 910 (+0) од,



✔ засоби ППО ‒ 600 (+0) од,



✔ літаків – 323 (+0) од,



✔ гелікоптерів – 324 (+0) од,



✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 954 (+10),



✔ крилаті ракети ‒ 1 567 (+0),



✔ кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,



✔ підводні човни – 1 (+0) од,



✔ автомобільної техніки та автоцистерн – 10 361 (+13) од,



✔ спеціальна техніка ‒ 1 124 (+3).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу, 29 листопада, Збройні сили ліквідували близько 1 180 російських окупантів.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.11.23 орієнтовно склали:✔ особового складу ‒ близько 328 760 (+1180) осіб,✔ танків ‒ 5 551 (+13) од,✔ бойових броньованих машин ‒ 10 340 (+28) од,✔ артилерійських систем – 7 909 (+1) од,✔ РСЗВ – 910 (+0) од,✔ засоби ППО ‒ 600 (+0) од,✔ літаків – 323 (+0) од,✔ гелікоптерів – 324 (+0) од,✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 954 (+10),✔ крилаті ракети ‒ 1 567 (+0),✔ кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,✔ підводні човни – 1 (+0) од,✔ автомобільної техніки та автоцистерн – 10 361 (+13) од,✔ спеціальна техніка ‒ 1 124 (+3).

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