Збройні сили ліквідували за добу ще 1 180 окупантів

Збройні сили ліквідували за добу ще 1 180 окупантів
За минулу добу, 29 листопада, Збройні сили ліквідували близько 1 180 російських окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.11.23 орієнтовно склали:

✔ особового складу ‒ близько 328 760 (+1180) осіб,

✔ танків ‒ 5 551 (+13) од,

✔ бойових броньованих машин ‒ 10 340 (+28) од,

✔ артилерійських систем – 7 909 (+1) од,

✔ РСЗВ – 910 (+0) од,

✔ засоби ППО ‒ 600 (+0) од,

✔ літаків – 323 (+0) од,

✔ гелікоптерів – 324 (+0) од,

✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 954 (+10),

✔ крилаті ракети ‒ 1 567 (+0),

✔ кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,

✔ підводні човни – 1 (+0) од,

✔ автомобільної техніки та автоцистерн – 10 361 (+13) од,

✔ спеціальна техніка ‒ 1 124 (+3).

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Теги: Росія, Україна, війна
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Коментарі 1
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А-а трикратного зе-крадія наших пенсій ще не знищили... ЩОБ ТИ ЗДОХ жидячий зеленський-клоун СМЕРДЯЧИЙ Вдавившись Краденими В Нас Пенсіями з своїм батьком-паразитом!!!
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