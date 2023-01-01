Збройні сили ліквідували за добу ще 1 180 окупантів
Сьогодні, 09:30
За минулу добу, 29 листопада, Збройні сили ліквідували близько 1 180 російських окупантів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.11.23 орієнтовно склали:
✔ особового складу ‒ близько 328 760 (+1180) осіб,
✔ танків ‒ 5 551 (+13) од,
✔ бойових броньованих машин ‒ 10 340 (+28) од,
✔ артилерійських систем – 7 909 (+1) од,
✔ РСЗВ – 910 (+0) од,
✔ засоби ППО ‒ 600 (+0) од,
✔ літаків – 323 (+0) од,
✔ гелікоптерів – 324 (+0) од,
✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 954 (+10),
✔ крилаті ракети ‒ 1 567 (+0),
✔ кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
✔ підводні човни – 1 (+0) од,
✔ автомобільної техніки та автоцистерн – 10 361 (+13) од,
✔ спеціальна техніка ‒ 1 124 (+3).
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Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.11.23 орієнтовно склали:
✔ особового складу ‒ близько 328 760 (+1180) осіб,
✔ танків ‒ 5 551 (+13) од,
✔ бойових броньованих машин ‒ 10 340 (+28) од,
✔ артилерійських систем – 7 909 (+1) од,
✔ РСЗВ – 910 (+0) од,
✔ засоби ППО ‒ 600 (+0) од,
✔ літаків – 323 (+0) од,
✔ гелікоптерів – 324 (+0) од,
✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 954 (+10),
✔ крилаті ракети ‒ 1 567 (+0),
✔ кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
✔ підводні човни – 1 (+0) од,
✔ автомобільної техніки та автоцистерн – 10 361 (+13) од,
✔ спеціальна техніка ‒ 1 124 (+3).
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Коментарі 1
А-а трикратного зе-крадія наших пенсій ще не знищили... ЩОБ ТИ ЗДОХ жидячий зеленський-клоун СМЕРДЯЧИЙ Вдавившись Краденими В Нас Пенсіями з своїм батьком-паразитом!!!
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