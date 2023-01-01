На Волині вночі у сніговому заметі застряг автобус з 13 пасажирами

На Волині вночі у сніговому заметі застряг автобус з 13 пасажирами
На Волині рятувальники відбуксирували рейсовий автобус, який застряг на узбіччі дороги.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Сьогодні, 30 листопада, о 00:12 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що із-за негоди на узбіччі дороги Устилуг-Луцьк застряг пасажирський автобус "Київ- Щецин".

В автобусі знаходилось 13 пасажирів та водій, потерпілих немає.

На місце події виїхали рятувальники 7 ДПРЧ м. Володимира. За допомогою тросу, спільно з маніпулятором автодору автобус відбуксировано зі снігового замету.

Пасажирів забрав інший автобус.

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Теги: Волинь, автобус, сніговий замет
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