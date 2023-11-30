Росія розгортає в Україні нову дивізію десантників, − британська розвідка

Росія розгортає в Україні нову дивізію десантників, − британська розвідка
Росія на окупованій частині Херсонщини почала розгортати новосформовану дивізію десантників.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міноборони Британії про російсько-українську війну від 30 листопада.

Розвідка припускає, що росія вперше почала розгортати в Україні новосформовану 104-ту армійську десантно-штурмову дивізію. Це відбувається на окупованій Херсонщині.

Про плани відновити цей підрозділ, який з 1998 року скоротили до розміру бригади, у серпні 2023 року заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу. За даними аналітиків, підпорядковані підрозділи 104-ї дивізії ймовірно включають 337-й полк і 52-гу артилерійську бригаду.

Розвідка також припускає, що рівень підготовки бійців відновленої 104-ї дивізії недостатній і нижчий за стандарти для десантників, яких вважають "елітою". За нею скоріш за все буде ретельно стежити командувач повітряно-десатних військ Росії генерал-полковник Михайло Тєплінський, якого з жовтня назначили керівником групи військ "Дніпро".

Нагадаємо, що 6 ракет росія запустила по Покровському району на Донеччині: з-під руїн дістали немовля.

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Теги: росія, дивізія десантників
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