На Волині рятувальники відбуксирували зі снігового намету пасажирський автобус





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



О 08:55 рятувальники 22-о Державного пожежно-рятувального поста смт Берестечко відбуксирували із замету пасажирський мікроавтобус, що потрапив у замет на дорозі місцевого значення поблизу с. Піски.



У транспортному засобі перебувало 2 пасажири та водій.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні вранці волинські рятувальники допомогли водію пасажирського автобусу подолати замети на дорозі.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.О 08:55 рятувальники 22-о Державного пожежно-рятувального поста смт Берестечко відбуксирували із замету пасажирський мікроавтобус, що потрапив у замет на дорозі місцевого значення поблизу с. Піски.У транспортному засобі перебувало 2 пасажири та водій.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію