На Волині рятувальники відбуксирували зі снігового намету пасажирський автобус
Сьогодні, 11:00
Сьогодні вранці волинські рятувальники допомогли водію пасажирського автобусу подолати замети на дорозі.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
О 08:55 рятувальники 22-о Державного пожежно-рятувального поста смт Берестечко відбуксирували із замету пасажирський мікроавтобус, що потрапив у замет на дорозі місцевого значення поблизу с. Піски.
У транспортному засобі перебувало 2 пасажири та водій.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
О 08:55 рятувальники 22-о Державного пожежно-рятувального поста смт Берестечко відбуксирували із замету пасажирський мікроавтобус, що потрапив у замет на дорозі місцевого значення поблизу с. Піски.
У транспортному засобі перебувало 2 пасажири та водій.
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