На Волині рятувальники відбуксирували зі снігового намету пасажирський автобус

На Волині рятувальники відбуксирували зі снігового намету пасажирський автобус
Сьогодні вранці волинські рятувальники допомогли водію пасажирського автобусу подолати замети на дорозі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

О 08:55 рятувальники 22-о Державного пожежно-рятувального поста смт Берестечко відбуксирували із замету пасажирський мікроавтобус, що потрапив у замет на дорозі місцевого значення поблизу с. Піски.

У транспортному засобі перебувало 2 пасажири та водій.
На Волині рятувальники відбуксирували зі снігового намету пасажирський автобус

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, рятувальники, маршрутка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Веганські, безглютенові солодощі луцького бренду GoodMood Food підкорюють Україну
«Важко перемкнути важіль з воїна та вбивці у чоловіка та батька»: досвід ветерана армії США
Керівники медзакладів на Волині наживалися на «відкатах»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
27 будинків та три навчальні заклади у 40-му мікрорайоні Луцька тимчасово залишилися без тепла
Сьогодні, 11:15
На хабарі у $35 тисяч погоріли четверо суддів із Києва
Сьогодні, 11:12
На Волині рятувальники відбуксирували зі снігового намету пасажирський автобус
Сьогодні, 11:00
Дрифтував на Замковій площі: у Луцьку покарали водія, який порушив ПДР
Сьогодні, 10:41
Росія розгортає в Україні нову дивізію десантників, − британська розвідка
Сьогодні, 10:24
Схожі новини
На Волині рятувальники відбуксирували «швидку», автобус та вантажівку, деблокували водіїв На Волині рятувальники відбуксирували «швидку», автобус та вантажівку, деблокували водіїв
29 листопад, 10:27
На Волині - ДТП за участю вантажівки та легковика, постраждав чоловік На Волині - ДТП за участю вантажівки та легковика, постраждав чоловік
28 листопад, 22:17
На Волині горів житловий будинок На Волині горів житловий будинок
25 листопад, 12:31
На Волині під час пожежі житлового будинку загинув чоловік На Волині під час пожежі житлового будинку загинув чоловік
22 листопад, 13:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волинь «на щиті» повертається Герой Андрій Пилипчук
Сьогодні, 11:24
 0
27 будинків та три навчальні заклади у 40-му мікрорайоні Луцька тимчасово залишилися без тепла
Сьогодні, 11:15
 0
На хабарі у $35 тисяч погоріли четверо суддів із Києва
Сьогодні, 11:12
 0
На Волині рятувальники відбуксирували зі снігового намету пасажирський автобус
Сьогодні, 11:00
 0
Дрифтував на Замковій площі: у Луцьку покарали водія, який порушив ПДР
Сьогодні, 10:41
 0
Медіа
відео
1/8