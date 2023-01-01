На хабарі у $35 тисяч погоріли четверо суддів із Києва

НАБУ і САП викрили чотирьох суддів Київського апеляційного суду на одержанні неправомірної вигоди.Про це у повідомляє пресслужба НАБУ.НАБУ і САП викрили чотирьох суддів Київського апеляційного суду на одержанніобсягом 35 тисяч доларів за ухвалення «потрібного» рішення.Слідство встановило, що суддя Київського апеляційного суду запропонував одній зі сторін у справі задовольнити скаргу щодо скасування арешту майна приватного товариства. За це йому та трійці суддів у справі представник компанії мав надати неправомірну вигоду у розмірі 35 тис. дол.Передача неправомірної вигоди відбулась 28 листопада. 10 тис. дол. США суддя-посередник залишив собі, а 25 тис. дол. США поклав у коробку з-під віскі для подальшої передачі колегам. Вони ж після отримання коштів розділили їх між собою.Під час обшуків за місцем знаходження та проживання суддів детективи вилучили кошти, надані як неправомірна вигода.Вирішується питання щодо повідомлення суддям про підозру. Попередня кваліфікація: ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України.Нагадаємо, відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.