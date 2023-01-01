На хабарі у $35 тисяч погоріли четверо суддів із Києва

На хабарі у $35 тисяч погоріли четверо суддів із Києва
НАБУ і САП викрили чотирьох суддів Київського апеляційного суду на одержанні неправомірної вигоди.

Про це у повідомляє пресслужба НАБУ.

НАБУ і САП викрили чотирьох суддів Київського апеляційного суду на одержанні неправомірної вигоди обсягом 35 тисяч доларів за ухвалення «потрібного» рішення.

Слідство встановило, що суддя Київського апеляційного суду запропонував одній зі сторін у справі задовольнити скаргу щодо скасування арешту майна приватного товариства. За це йому та трійці суддів у справі представник компанії мав надати неправомірну вигоду у розмірі 35 тис. дол.

Передача неправомірної вигоди відбулась 28 листопада. 10 тис. дол. США суддя-посередник залишив собі, а 25 тис. дол. США поклав у коробку з-під віскі для подальшої передачі колегам. Вони ж після отримання коштів розділили їх між собою.
На хабарі у тисяч погоріли четверо суддів із Києва

Під час обшуків за місцем знаходження та проживання суддів детективи вилучили кошти, надані як неправомірна вигода.

Вирішується питання щодо повідомлення суддям про підозру. Попередня кваліфікація: ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України.

Нагадаємо, відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: хабар, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Веганські, безглютенові солодощі луцького бренду GoodMood Food підкорюють Україну
«Важко перемкнути важіль з воїна та вбивці у чоловіка та батька»: досвід ветерана армії США
Керівники медзакладів на Волині наживалися на «відкатах»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волинь «на щиті» повертається Герой Андрій Пилипчук
Сьогодні, 11:24
27 будинків та три навчальні заклади у 40-му мікрорайоні Луцька тимчасово залишилися без тепла
Сьогодні, 11:15
На хабарі у $35 тисяч погоріли четверо суддів із Києва
Сьогодні, 11:12
На Волині рятувальники відбуксирували зі снігового намету пасажирський автобус
Сьогодні, 11:00
Дрифтував на Замковій площі: у Луцьку покарали водія, який порушив ПДР
Сьогодні, 10:41
Схожі новини
Нардеп носив хабар у китайській шкатулці, щоб роздерибанити мільярд Нардеп носив хабар у китайській шкатулці, щоб роздерибанити мільярд
21 листопад, 15:06
Перший хабар у крипті: нардеп хотів підкупити топчиновника Перший хабар у крипті: нардеп хотів підкупити топчиновника
21 листопад, 12:06
Ноухау корупціонерів: митник отримав хабар у стакані для кави Ноухау корупціонерів: митник отримав хабар у стакані для кави
09 листопад, 12:17
На Волині водій хотів «порішати» з патрульними На Волині водій хотів «порішати» з патрульними
17 березень, 08:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волинь «на щиті» повертається Герой Андрій Пилипчук
Сьогодні, 11:24
 0
27 будинків та три навчальні заклади у 40-му мікрорайоні Луцька тимчасово залишилися без тепла
Сьогодні, 11:15
 0
На хабарі у $35 тисяч погоріли четверо суддів із Києва
Сьогодні, 11:12
 0
На Волині рятувальники відбуксирували зі снігового намету пасажирський автобус
Сьогодні, 11:00
 0
Дрифтував на Замковій площі: у Луцьку покарали водія, який порушив ПДР
Сьогодні, 10:41
 0
Медіа
відео
1/8