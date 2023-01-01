На хабарі у $35 тисяч погоріли четверо суддів із Києва
Сьогодні, 11:12
НАБУ і САП викрили чотирьох суддів Київського апеляційного суду на одержанні неправомірної вигоди.
Про це у повідомляє пресслужба НАБУ.
НАБУ і САП викрили чотирьох суддів Київського апеляційного суду на одержанні неправомірної вигоди обсягом 35 тисяч доларів за ухвалення «потрібного» рішення.
Слідство встановило, що суддя Київського апеляційного суду запропонував одній зі сторін у справі задовольнити скаргу щодо скасування арешту майна приватного товариства. За це йому та трійці суддів у справі представник компанії мав надати неправомірну вигоду у розмірі 35 тис. дол.
Передача неправомірної вигоди відбулась 28 листопада. 10 тис. дол. США суддя-посередник залишив собі, а 25 тис. дол. США поклав у коробку з-під віскі для подальшої передачі колегам. Вони ж після отримання коштів розділили їх між собою.
Під час обшуків за місцем знаходження та проживання суддів детективи вилучили кошти, надані як неправомірна вигода.
Вирішується питання щодо повідомлення суддям про підозру. Попередня кваліфікація: ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України.
Нагадаємо, відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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Про це у повідомляє пресслужба НАБУ.
НАБУ і САП викрили чотирьох суддів Київського апеляційного суду на одержанні неправомірної вигоди обсягом 35 тисяч доларів за ухвалення «потрібного» рішення.
Слідство встановило, що суддя Київського апеляційного суду запропонував одній зі сторін у справі задовольнити скаргу щодо скасування арешту майна приватного товариства. За це йому та трійці суддів у справі представник компанії мав надати неправомірну вигоду у розмірі 35 тис. дол.
Передача неправомірної вигоди відбулась 28 листопада. 10 тис. дол. США суддя-посередник залишив собі, а 25 тис. дол. США поклав у коробку з-під віскі для подальшої передачі колегам. Вони ж після отримання коштів розділили їх між собою.
Під час обшуків за місцем знаходження та проживання суддів детективи вилучили кошти, надані як неправомірна вигода.
Вирішується питання щодо повідомлення суддям про підозру. Попередня кваліфікація: ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України.
Нагадаємо, відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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