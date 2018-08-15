27 будинків та три навчальні заклади у 40-му мікрорайоні Луцька тимчасово залишилися без тепла

27 будинків та три навчальні заклади у 40-му мікрорайоні Луцька тимчасово залишилися без тепла
У зв'язку із початком робіт із заміни аварійної ділянки теплової мережі на вулиці Конякіна, послуги з постачання теплової енергії та гарячої води тимчасово припинено для мешканців 40-а кварталу.

Про це повідомили в комунальному підприємстві "Луцьктепло".

"Роботи із заміни зношеної ділянки трубопроводів діаметром 325 мм буде виконано впродовж дня, після чого послуги буде відновлено для усіх споживачів.

Загалом послуги тимчасово припинено для мешканців 27 житлових будинків на вул. Захисників України, вул. Наливайка, вул. Конякіна, а також школи №11, 37-го дитсадка та коледжу Луцького НТУ", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Луцьк, тепломережа, ремонт
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