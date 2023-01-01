Одеський лікар за $5500 виготовляв фіктивні довідки для ухилянтів

Одеський лікар за $5500 виготовляв фіктивні довідки для ухилянтів
На Одещині затримано лікаря, який за 5 500 доларів виготовляв фіктивні документи для звільнення зі служби.

Про це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.

За процесуального керівництва прокурорів Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону повідомлено про підозру лікарю Військово-медичного клінічного центру Південного регіону за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, лікар, діючи з корисливих мотивів, за гроші організував протиправну схему виготовлення фіктивних документів про наявність у військовослужбовців хвороби, яка є підставою для звільнення з лав ЗСУ та інших військових формувань України.

За 5500 доларів США він пообіцяв військовослужбовцю виготовити та надати документи, які стали б законною підставою для його звільнення у запас.

Під час одержання неправомірної вигоди, яке відбувалось під контролем правоохоронців, лікаря затримали в порядку ст. 208 КПК України.
Одеський лікар за 00 виготовляв фіктивні довідки для ухилянтів

Наразі готується клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування - ГУ Нацполіції в Одеській області, оперативний супровід - УСР в Одеській області ДСР Нацполіції України.

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Теги: хабар, Україна
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