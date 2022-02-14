Дрифтував на Замковій площі: у Луцьку покарали водія, який порушив ПДР

Днями під час нічного патрулювання історичної частини Луцька інспектори виявили "дрифтера". Водій у вечірню пору доби розганяв свій автомобіль і виконував так званий "контрольований занос".Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині."Нагадуємо всім любителям екстремальної їзди, що дрифт — це техніка проходження поворотів і різновид екстремального автоспорту. Ним громадяни можуть займатися лише на спеціально відведених майданчиках.Порушника правил дорожнього руху патрульні зупинили та склали на нього постанову за ч. 2 ст. 122 (Порушення попереджувальних сигналів під час зміни напрямку руху)", - йдеться в повідомленні.У патрульні йполіції наголошують, що дрифтувати на автодорогах та в людних місцях — дуже небезпечно не тільки для керманича, а і для інших учасників руху, адже авто може легко вийти з-під контролю водія. Особливо взимку, коли дорожнє покриття — слизьке.