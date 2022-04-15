НБУ знову пом’якшив валютні обмеження для бізнесу та громадян: про які саме зміни йдеться

Національний банк України скасував усі обмеження для банків та небанківських фінансових установ на обсяги можливого продажу ними готівкової іноземної валюти населенню.Про це повідомили у НБУ.Так, дозволено Експортно-кредитному агентству (ЕКА) переказувати за кордон кошти для відшкодування чи компенсації витрат за договорами страхування та перестрахування, укладеними з іноземними страховими (перестраховими) компаніями, а також для оплати витрат ЕКА, пов’язаних із здійсненням таких операцій."Це зроблено, щоб забезпечити можливості страхування ризиків під час збройної агресії рф проти України з метою гарантування безпеки судноплавства, сприяння стабільності морських перевезень, забезпечення сталого експорту української продукції через порти України", - йдеться у повідомленні Нацбанку.Також НБУ розширив перелік послуг, для оплати яких дозволено здійснювати транскордонні перекази громадянам, уключаючи учасників бойових дій, які внаслідок збройної агресії росії проти України потребують лікування або відновлення здоров’я за межами України."До відповідного переліку додано супутні додаткові послуги, пов’язані з процесом лікування чи реабілітації в медичних закладах іноземних держав, які є його невід’ємною частиною", - додають у Нацбанку.Дозволено оплату послуг, що є необхідними для створення належних умов для навчання студентів за кордоном. Зокрема: оплату за проживання, отримання візи на період навчання, трансферів від гуртожитку до навчальних офісів, харчування, страхування, медичних послуг в разі необхідності надання невідкладної медичної допомоги.