Найбільше здорожчали овочі: як за місяць змінились ціни на Волині





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За даними обласного управління статистики, у січні 2024 року найбільше, на 12,5 % здорожчали овочі.



Підвищилися також ціни на фрукти (на 4,3%), рибу та продукти з риби (на 4,1%), яловичину та телятину, масло, молоко, безалкогольні напої, рис, хліб, соняшникову олію та сметану.



Водночас, кажуть в управлінні статистики, на споживчих ринках у січні суттєво подешевшали яйця (на 12,3%). Окрім того дещо впала ціна на цукор (на 2,3%), макаронні вироби, продукти переробки зернових і сири.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За місяць ціни на споживчих ринках області зросли на 1%. У порівнянні з попереднім місяцем їжа та напої на Волині здорожчали на 0,4%.Про це пише Суспільне За даними обласного управління статистики, у січні 2024 року найбільше, на 12,5 % здорожчали овочі.Підвищилися також ціни на фрукти (на 4,3%), рибу та продукти з риби (на 4,1%), яловичину та телятину, масло, молоко, безалкогольні напої, рис, хліб, соняшникову олію та сметану.Водночас, кажуть в управлінні статистики, на споживчих ринках у січні суттєво подешевшали яйця (на 12,3%). Окрім того дещо впала ціна на цукор (на 2,3%), макаронні вироби, продукти переробки зернових і сири.

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