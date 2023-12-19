Найбільше здорожчали овочі: як за місяць змінились ціни на Волині
Сьогодні, 09:53
За місяць ціни на споживчих ринках області зросли на 1%. У порівнянні з попереднім місяцем їжа та напої на Волині здорожчали на 0,4%.
Про це пише Суспільне.
За даними обласного управління статистики, у січні 2024 року найбільше, на 12,5 % здорожчали овочі.
Підвищилися також ціни на фрукти (на 4,3%), рибу та продукти з риби (на 4,1%), яловичину та телятину, масло, молоко, безалкогольні напої, рис, хліб, соняшникову олію та сметану.
Водночас, кажуть в управлінні статистики, на споживчих ринках у січні суттєво подешевшали яйця (на 12,3%). Окрім того дещо впала ціна на цукор (на 2,3%), макаронні вироби, продукти переробки зернових і сири.
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Про це пише Суспільне.
За даними обласного управління статистики, у січні 2024 року найбільше, на 12,5 % здорожчали овочі.
Підвищилися також ціни на фрукти (на 4,3%), рибу та продукти з риби (на 4,1%), яловичину та телятину, масло, молоко, безалкогольні напої, рис, хліб, соняшникову олію та сметану.
Водночас, кажуть в управлінні статистики, на споживчих ринках у січні суттєво подешевшали яйця (на 12,3%). Окрім того дещо впала ціна на цукор (на 2,3%), макаронні вироби, продукти переробки зернових і сири.
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