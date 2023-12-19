Найбільше здорожчали овочі: як за місяць змінились ціни на Волині

Найбільше здорожчали овочі: як за місяць змінились ціни на Волині
За місяць ціни на споживчих ринках області зросли на 1%. У порівнянні з попереднім місяцем їжа та напої на Волині здорожчали на 0,4%.

Про це пише Суспільне.

За даними обласного управління статистики, у січні 2024 року найбільше, на 12,5 % здорожчали овочі.

Підвищилися також ціни на фрукти (на 4,3%), рибу та продукти з риби (на 4,1%), яловичину та телятину, масло, молоко, безалкогольні напої, рис, хліб, соняшникову олію та сметану.

Водночас, кажуть в управлінні статистики, на споживчих ринках у січні суттєво подешевшали яйця (на 12,3%). Окрім того дещо впала ціна на цукор (на 2,3%), макаронні вироби, продукти переробки зернових і сири.

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Теги: Волинь, ціни, овочі
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