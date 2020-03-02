«Спадщина з-за кордону: у поліції Волині попереджають про нову шахрайську схему

«Спадщина з-за кордону: у поліції Волині попереджають про нову шахрайську схему
У патрульній поліції Волині попереджають про нову шахрайську схему "Спадщина з-за кордону".

Про це йдеться на їхньому офіційному телеграм-каналі.

"Працює вона так. У соціальній мережі чи месенджері вам приходить повідомлення від іноземця, який нібито хоче залишити великий спадок. Однак під час оформлення "спадщини" виникають труднощі, і вас просять перерахувати гроші за ліцензію, страховку, реєстраційний внесок тощо. Справжня ж мета зловмисників — видурити ваші заощадження", - йдеться в повідомленні.

У поліції застерігають не довіряти незнайомцям, не перераховувати їм гроші та не повідомляти особисті дані.

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Теги: Волинь, шахрайська схема, спадщина зз-а кордону
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