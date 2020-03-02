«Спадщина з-за кордону: у поліції Волині попереджають про нову шахрайську схему

У патрульній поліції Волині попереджають про нову шахрайську схему "Спадщина з-за кордону".Про це йдеться на їхньому офіційному телеграм-каналі."Працює вона так. У соціальній мережі чи месенджері вам приходить повідомлення від іноземця, який нібито хоче залишити великий спадок. Однак під час оформлення "спадщини" виникають труднощі, і вас просять перерахувати гроші за ліцензію, страховку, реєстраційний внесок тощо. Справжня ж мета зловмисників — видурити ваші заощадження", - йдеться в повідомленні.У поліції застерігають не довіряти незнайомцям, не перераховувати їм гроші та не повідомляти особисті дані.