Страйк польських фермерів: яка ситуація в заблокованих пунктах пропуску
Сьогодні, 10:53
Польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок на п’яти пунктах пропуску — "Ягодин", "Рава-Руська", "Шегині", "Устилуг" та "Угринів". Сукупно на всіх заблокованих напрямках черга на в’їзд в Україну складає 1400 вантажівок.
Про це в ефірі Суспільне Спротив повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
За його словами, наразі фіксують збільшення черг на заблокованих пунктах пропуску. Станом на ранок 16 лютого на в’їзд в Україну очікують 1400 вантажівок. Найбільші черги навпроти "Ягодина" та "Рави-Руської", найменші — на напрямках "Устилуг" та "Угринів".
"Також є черга і навпроти пункту пропуску "Краківець" — цей напрямок, нагадаю, не блокується, але звісно, що і водії, і перевізники шукають собі напрямки, де вони все ж таки можуть перетнути кордон через що і збільшується черга", – каже Демченко.
Станом на ранок у черзі до ПП "Краківець" перебуває 1750 вантажівок. За словами речника ДПСУ, там найбільша черга по всіх ділянці кордону з Польщею.
"Щодо кількості перетинів кордону на напрямках, де блокується рух, то звісно кількість вантажівок, які перетинають кордон незначна, особливо у напрямку пункту пропуску "Ягодин", – додав Андрій Демченко.
Рух автобусів та автомобілів протестувальники не блокують.
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Про це в ефірі Суспільне Спротив повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
За його словами, наразі фіксують збільшення черг на заблокованих пунктах пропуску. Станом на ранок 16 лютого на в’їзд в Україну очікують 1400 вантажівок. Найбільші черги навпроти "Ягодина" та "Рави-Руської", найменші — на напрямках "Устилуг" та "Угринів".
"Також є черга і навпроти пункту пропуску "Краківець" — цей напрямок, нагадаю, не блокується, але звісно, що і водії, і перевізники шукають собі напрямки, де вони все ж таки можуть перетнути кордон через що і збільшується черга", – каже Демченко.
Станом на ранок у черзі до ПП "Краківець" перебуває 1750 вантажівок. За словами речника ДПСУ, там найбільша черга по всіх ділянці кордону з Польщею.
"Щодо кількості перетинів кордону на напрямках, де блокується рух, то звісно кількість вантажівок, які перетинають кордон незначна, особливо у напрямку пункту пропуску "Ягодин", – додав Андрій Демченко.
Рух автобусів та автомобілів протестувальники не блокують.
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