Гуменюк підтвердила удар по полігону з окупантами на лівому березі Херсонщині
Сьогодні, 10:40
Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк підтвердила удар по полігону російських військ на лівому березі Херсонської області.
Про це вона розповіла в в ефірі загальнонаціонального телемарафону, передає LB.ua.
"Роботу було виконано досить результативно, щонайменше 60 загарбників точно вже більше не повернуться на бойові позиції, а решту даних ми ще дорозвідаємо", - сказала Гуменюк.
"Уся ця профанація з постановкою прапора і втечею звідти була феєрично завершена тим, як учора відпрацювали по одному з полігонів, де, власне, і готують відповідні штурмові групи", - додала вона.
Гуменюк не розкрила, яке озброєння було використано для атаки, але наголосила, що Сили оборони "використовують усю наявну зброю і потужність".
Нагадаємо, що у середу ввечері, 21 лютого, аналітики DeepState оприлюднили відео удару по скупченню ворога біля населеного пункту Подо-Калинівка на лівому березі Херсонщини. Повідомлялося, що HIMARS завдав три влучні удари по скупченню окупантів.
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Про це вона розповіла в в ефірі загальнонаціонального телемарафону, передає LB.ua.
"Роботу було виконано досить результативно, щонайменше 60 загарбників точно вже більше не повернуться на бойові позиції, а решту даних ми ще дорозвідаємо", - сказала Гуменюк.
"Уся ця профанація з постановкою прапора і втечею звідти була феєрично завершена тим, як учора відпрацювали по одному з полігонів, де, власне, і готують відповідні штурмові групи", - додала вона.
Гуменюк не розкрила, яке озброєння було використано для атаки, але наголосила, що Сили оборони "використовують усю наявну зброю і потужність".
Нагадаємо, що у середу ввечері, 21 лютого, аналітики DeepState оприлюднили відео удару по скупченню ворога біля населеного пункту Подо-Калинівка на лівому березі Херсонщини. Повідомлялося, що HIMARS завдав три влучні удари по скупченню окупантів.
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