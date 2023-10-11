Україна зможе використовувати F-16 для ударів по території росії, – Столтенберг





Про це пише



За його словами, Україна протистоїть агресивній війні, тож має право на самозахист, який робить військові цілі на території рф легітимними.



Столтенберг також заявив, що усі союзники хотіли б надати Україні літаки якомога скоріше, але погодилися, що для посилення впливу F-16 на хід війни обов'язковою умовою є достатній рівень натренованості пілотів та хороша підготовка персоналу, який забезпечить технічну підтримку винищувачів.



У США повідомили, що перша група з чотирьох українських пілотів завершить навчання на F-16 до літа.



Точну дату передачі Україні довгоочікуваних літаків оприлюднювати не будуть з міркувань безпеки.



Нідерланди передадуть ЗСУ на шість більше F-16, ніж планувалося, – а саме 24 одиниці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Україна матиме право використовувати винищувачі F-16 для знищення російських військових об'єктів – включно з тими, що розміщені за межами нашої держави.Про це пише LB.ua За його словами, Україна протистоїть агресивній війні, тож має право на самозахист, який робить військові цілі на території рф легітимними.Столтенберг також заявив, що усі союзники хотіли б надати Україні літаки якомога скоріше, але погодилися, що для посилення впливу F-16 на хід війни обов'язковою умовою є достатній рівень натренованості пілотів та хороша підготовка персоналу, який забезпечить технічну підтримку винищувачів.У США повідомили, що перша група з чотирьох українських пілотів завершить навчання на F-16 до літа.Точну дату передачі Україні довгоочікуваних літаків оприлюднювати не будуть з міркувань безпеки.Нідерланди передадуть ЗСУ на шість більше F-16, ніж планувалося, – а саме 24 одиниці.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію