Захисники ліквідували за добу ще 1160 російських окупантів та ворожий літак
Сьогодні, 09:50
За минулу добу захисники ліквідували ще 1160 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.02.24 орієнтовно склали:
– особового складу – близько 407240 (+1160),
– танків – 6523 (+7),
– бойових броньованих машин – 12373 (+35),
– артилерійських систем – 9867 (+41),
– РСЗВ – 997 (+5),
– засоби ППО – 680 (+2),
– літаків – 339 (+1),
– гелікоптерів – 325 (+0),
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7596 (+36),
– крилаті ракети – 1903 (+0),
– кораблі/катери – 25 (+0),
– підводні човни – 1 (+0),
– автомобільної техніки та автоцистерн – 12924 (+63),
– спеціальна техніка – 1566 (+8).
Дані уточнюються.
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.02.24 орієнтовно склали:
– особового складу – близько 407240 (+1160),
– танків – 6523 (+7),
– бойових броньованих машин – 12373 (+35),
– артилерійських систем – 9867 (+41),
– РСЗВ – 997 (+5),
– засоби ППО – 680 (+2),
– літаків – 339 (+1),
– гелікоптерів – 325 (+0),
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7596 (+36),
– крилаті ракети – 1903 (+0),
– кораблі/катери – 25 (+0),
– підводні човни – 1 (+0),
– автомобільної техніки та автоцистерн – 12924 (+63),
– спеціальна техніка – 1566 (+8).
Дані уточнюються.
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