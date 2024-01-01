Захисники ліквідували за добу ще 1160 російських окупантів та ворожий літак





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.02.24 орієнтовно склали:



– особового складу – близько 407240 (+1160),



– танків – 6523 (+7),



– бойових броньованих машин – 12373 (+35),



– артилерійських систем – 9867 (+41),



– РСЗВ – 997 (+5),



– засоби ППО – 680 (+2),



– літаків – 339 (+1),



– гелікоптерів – 325 (+0),



– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7596 (+36),



– крилаті ракети – 1903 (+0),



– кораблі/катери – 25 (+0),



– підводні човни – 1 (+0),



– автомобільної техніки та автоцистерн – 12924 (+63),



– спеціальна техніка – 1566 (+8).



Дані уточнюються.

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