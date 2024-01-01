Захисники ліквідували за добу ще 1160 російських окупантів та ворожий літак

Захисники ліквідували за добу ще 1160 російських окупантів та ворожий літак
За минулу добу захисники ліквідували ще 1160 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.02.24 орієнтовно склали:

– особового складу – близько 407240 (+1160),

– танків – 6523 (+7),

– бойових броньованих машин – 12373 (+35),

– артилерійських систем – 9867 (+41),

– РСЗВ – 997 (+5),

– засоби ППО – 680 (+2),

– літаків – 339 (+1),

– гелікоптерів – 325 (+0),

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7596 (+36),

– крилаті ракети – 1903 (+0),

– кораблі/катери – 25 (+0),

– підводні човни – 1 (+0),

– автомобільної техніки та автоцистерн – 12924 (+63),

– спеціальна техніка – 1566 (+8).

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна, втрати ворога
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