Вночі росія атакувала 10 дронами та та протирадіолокаційною ракетою

Вночі росія атакувала 10 дронами та та протирадіолокаційною ракетою
Вночі, 22 лютого, росіяни атакували Україну десятьма ударними БпЛА типу Shahed із району Приморсько-Ахтарськ та протирадіолокаційною ракетою Х-31П з акваторії Чорного моря.

Про це повідомили у Повітряних силах.

"У ніч на 22 лютого 2024 року противник атакував десятьма ударними БпЛА типу «Shahed» із району Приморсько-Ахтарськ – рф. та протирадіолокаційною ракетою Х-31П з акваторії Чорного моря", - йдеться в повідомленні.

Вісім безпілотників знищено в межах Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей.

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Теги: Росія, Україна, війна
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