Вночі росія атакувала 10 дронами та та протирадіолокаційною ракетою
Сьогодні, 09:25
Вночі, 22 лютого, росіяни атакували Україну десятьма ударними БпЛА типу Shahed із району Приморсько-Ахтарськ та протирадіолокаційною ракетою Х-31П з акваторії Чорного моря.
Про це повідомили у Повітряних силах.
"У ніч на 22 лютого 2024 року противник атакував десятьма ударними БпЛА типу «Shahed» із району Приморсько-Ахтарськ – рф. та протирадіолокаційною ракетою Х-31П з акваторії Чорного моря", - йдеться в повідомленні.
Вісім безпілотників знищено в межах Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей.
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Про це повідомили у Повітряних силах.
"У ніч на 22 лютого 2024 року противник атакував десятьма ударними БпЛА типу «Shahed» із району Приморсько-Ахтарськ – рф. та протирадіолокаційною ракетою Х-31П з акваторії Чорного моря", - йдеться в повідомленні.
Вісім безпілотників знищено в межах Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей.
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