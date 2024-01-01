Вночі росія атакувала 10 дронами та та протирадіолокаційною ракетою





Про це



"У ніч на 22 лютого 2024 року противник атакував десятьма ударними БпЛА типу «Shahed» із району Приморсько-Ахтарськ – рф. та протирадіолокаційною ракетою Х-31П з акваторії Чорного моря", - йдеться в повідомленні.



Вісім безпілотників знищено в межах Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вночі, 22 лютого, росіяни атакували Україну десятьма ударними БпЛА типу Shahed із району Приморсько-Ахтарськ та протирадіолокаційною ракетою Х-31П з акваторії Чорного моря.Про це повідомили у Повітряних силах."У ніч на 22 лютого 2024 року противник атакував десятьма ударними БпЛА типу «Shahed» із району Приморсько-Ахтарськ – рф. та протирадіолокаційною ракетою Х-31П з акваторії Чорного моря", - йдеться в повідомленні.Вісім безпілотників знищено в межах Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей.

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