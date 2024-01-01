Курс валют у Луцьку на 22 лютого

Курс валют у Луцьку на 22 лютого
22 лютого готівковий курс долара становить 38.40, продають його за 38.88.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 41.75, а продають за 42.30.

Щодо польського злотого, то його купують за 9.50, а продають за 9.75.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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