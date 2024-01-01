На фронті відбулося 64 бойових зіткнення, – Генштаб

Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав чотирьох ракетних та 113 авіаційних ударів, здійснив 105 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.Вночі, російські окупанти атакували Україну, застосувавши десять БпЛА типу “Shahed”. Сили та засоби протиповітряної оборони України вісім ударних БпЛА знищили.Авіаційних ударів зазнали: Мілове, Вільхуватка, Григорівка, Колодязне, Митрофанівка, Петропавлівка Харківської області, Макіївка, Білогорівка Луганської області, Лиман, Свято-Покровське, Сіверськ, Нью-Йорк, Біла Гора, Диліївка, Новопокровське, Новобахмутівка, Желанне, Степове, Семенівка, Новоселівка Перша, Орлівка, Ласточкине, Тоненьке, Красногорівка, Катеринівка, Антонівка, Парасковіївка, Костянтинівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області, Роботине, Новоандріївка, Оріхів Запорізької області, Кринки та Чорнобаївка Херсонської області.Під ворожий артилерійський вогонь потрапили понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця”, на Куп’янському напрямку, ворог здійснив три спроби наступу в районах населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області.На Лиманському напрямку противник шість разів атакував наші підрозділи в районах населених пунктів Терни та Виїмка, що на Донеччині.На Бахмутському напрямку силами оборони відбили дві атаки російських окупантів у районах населених пунктів Кліщіївка та Майорськ Донецької області.В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія”, на Авдіївському напрямку, наші захисники відбили 19 атак ворога в районах населених пунктів Степове, Ласточкине, Сєверне, Первомайське та Невельське.На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де ворог 14 разів намагався прорвати оборону наших військ.На Новопавлівському напрямку наші захисники відбили атаку противника південніше Золотої Ниви, що на Донеччині.На Запорізькому напрямку українські воїни відбили вісім атак противника західніше Вербового та в районі Роботиного Запорізької області.В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса”, на Херсонському напрямку, Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів російських окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби, противник здійснив чотири спроби штурму позицій наших військ на лівобережжі Дніпра.Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по десяти районах зосередження особового складу та двох зенітних ракетних комплексах противника. Також, сили та засоби Повітряних Сил Збройних Сил України знищили винищувач-бомбардувальник Су-34 та три розвідувальні БпЛА.Підрозділи ракетних військ завдали ураження по п'яти районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, двох складах ПММ, трьох пунктах управління, восьми артилерійських засобах та одній радіолокаційній станції противника.