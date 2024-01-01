Частині військових пропонують підвищити зарплату до 200 тисяч гривень, – журналіст





Про це повідомив народний депутат від "Слуги народу" Юрій Мисягін у своєму телеграм-каналі, - пише



За його словами, йдеться про військовослужбовців, які перебувають на передовій уже два рокиї.



"Сьогодні під час вечірньої зустрічі Президент сказав, що військовим, які на передовій вже два роки, необхідно підняти зарплатню до 200 000 гривень", – написав він.



Іншої інформації щодо можливого підвищення зарплат військовим наразі немає.

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