Скільки дров відправили для ЗСУ з Волині з початку 2024 року

Скільки дров відправили для ЗСУ з Волині з початку 2024 року
З початку року філії ДП "Ліси України" на Волині та Рівненщині на потреби Збройних сил України поставили майже 1400 кубометрів лісоматеріалів круглих та 476 куб. м дров паливних.

Про це повідомляють у Поліському лісовому офісі.

Виконання таких замовлень завжди пріоритетні. Лісівники реалізовують ці завдання максимально оперативно.

Нагадаємо, що минулого року на потреби ЗСУ філії Поліського лісового офісу поставили 17 453 куб. м лісоматеріалів круглих, 1537 куб. м дров та 576 куб. м пилопродукції.

"Такими були потреби, заявлені на наш регіон. Деревина спрямовується на різні напрямки. Донецький, Луганський, Запорізький. Також постійно триває робота з посилення кордонів у Волинській та Рівненській областях", - повідомляють лісівники.

Використовують ресурс військові на будівництво та укріплення бліндажів, опорних пунктів та інших фортифікаційних споруд. Крім того, дерево - головне з видів палива, що дозволяє зігріти укриття, влаштовані на бойових позиціях.

Лісівники з самого початку війни працюють в тісній координації з командуванням бойових частин, військових адміністрацій.
Ця робота триватиме до нашої Перемоги, - запевняють лісівники.

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Теги: Волинь, ЗСУ, ліс, дрова, війна, Рівненщина
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