У нацпарку на Волині побільшало хижаків
Сьогодні, 08:25
Працівники Шацького НПП порахували тварин у рамках зимового обліку фауни.
Про це повідомили на сторінці Шацького національного природного парку.
При здійсненні яких, враховуються дані відвідуваності ними підгодівельних майданчиків, годівниць та солонців.
У Шацькому НПП обліком охоплено 28 863 га території парку. Чисельність з розрахунком на всю площу склала: козуля 283 особини, кабан 94 особини, заєць-русак 159 особин, лисиця 91 особина, лось європейський 24 особини, олень 19 особин, вовк 35 особин, горностай 13 особин, єнотовидний собака 20 особин.
Проведення обліків диких тварин є частиною моніторингових досліджень, які допомагають визначити стан та динаміку розвитку фауни на території парку. На основі даних зимового обліку можна зробити висновок, що щільність та чисельність хижаків збільшилась порівняно з минулими роками.
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Про це повідомили на сторінці Шацького національного природного парку.
При здійсненні яких, враховуються дані відвідуваності ними підгодівельних майданчиків, годівниць та солонців.
У Шацькому НПП обліком охоплено 28 863 га території парку. Чисельність з розрахунком на всю площу склала: козуля 283 особини, кабан 94 особини, заєць-русак 159 особин, лисиця 91 особина, лось європейський 24 особини, олень 19 особин, вовк 35 особин, горностай 13 особин, єнотовидний собака 20 особин.
Проведення обліків диких тварин є частиною моніторингових досліджень, які допомагають визначити стан та динаміку розвитку фауни на території парку. На основі даних зимового обліку можна зробити висновок, що щільність та чисельність хижаків збільшилась порівняно з минулими роками.
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