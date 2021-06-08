У нацпарку на Волині побільшало хижаків

Працівники Шацького НПП порахували тварин у рамках зимового обліку фауни.Про це повідомили на сторінці Шацького національного природного парку.При здійсненні яких, враховуються дані відвідуваності ними підгодівельних майданчиків, годівниць та солонців.У Шацькому НПП обліком охоплено 28 863 га території парку. Чисельність з розрахунком на всю площу склала: козуля 283 особини, кабан 94 особини, заєць-русак 159 особин, лисиця 91 особина, лось європейський 24 особини, олень 19 особин, вовк 35 особин, горностай 13 особин, єнотовидний собака 20 особин.Проведення обліків диких тварин є частиною моніторингових досліджень, які допомагають визначити стан та динаміку розвитку фауни на території парку. На основі даних зимового обліку можна зробити висновок, що щільність та чисельність хижаків збільшилась порівняно з минулими роками.