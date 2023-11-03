Рятувальник з Донеччини, який служить і на Волині, розповів, як росіяни перетворили його рідний Бахмут на руїни
Сьогодні, 10:15
Юрій Сирота — пожежний-рятувальник 76 ДПРЧ м. Часів Яр. Йому - 33. Нині Юрій позмінно служить в пожежно-рятувальних підрозділах на Донеччині й на Волині.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
До й під час повномасштабного вторгнення працював у 39 ДПРЧ м. Бахмута. Залишався там, допоки було можливим залишатися у незламному місті-фортеці.
У 2014 місто Бахмут вціліло, нині ж внаслідок бойових дій майже повністю знищене. Юрій Сирота пригадує, як трималося місто і як день за днем колись затишний, компактний і створений для щастя Бахмут перетворювався на руїну. Як рятувальники розбирали завали, шукаючи тих, хто б міг вижити, й гасили пожежі на місцях влучань.
Він пам'ятає до дрібних деталей пошукову операцію в травні 2022 у багатоповерхівці, що рухнула від ворожого удару.
«24 лютого і в наступні дні у мене не було паніки. Було усвідомлення, що усе це відбувається тут і зараз, тому просто виконував свої службові обов'язки попри всю невизначеність», — розповідає Юрій Сирота.
Він довго не наважувався вивезти рідних. Коли ж одного дня вчергове обстріляли центр міста, а дружина саме була там з дітьми й довго не відповідала на дзвінки, прийняв остаточне рішення — посадив найдорожчих людей на евакуаційний потяг.
Згодом після отримання команди евакуйовуватися й сам полишив Бахмут.
Нині Юрій позмінно служить в пожежно-рятувальних підрозділах на Донеччині (Головне управління ДСНС України у Донецькій області) й на Волині (Головне управління ДСНС України у Волинській області). Однак містом, де назавжди залишилося його серце, є Бахмут.
«Бахмут — це я. Це моя домівка. Це все, що в мене було. Тут народився і виріс, тут створив свою сім'ю, — каже рятувальник. — Мрію про відновлення рідного міста, аби воно стало ще кращим. Хочу, щоб мої діти там зростали».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
До й під час повномасштабного вторгнення працював у 39 ДПРЧ м. Бахмута. Залишався там, допоки було можливим залишатися у незламному місті-фортеці.
У 2014 місто Бахмут вціліло, нині ж внаслідок бойових дій майже повністю знищене. Юрій Сирота пригадує, як трималося місто і як день за днем колись затишний, компактний і створений для щастя Бахмут перетворювався на руїну. Як рятувальники розбирали завали, шукаючи тих, хто б міг вижити, й гасили пожежі на місцях влучань.
Він пам'ятає до дрібних деталей пошукову операцію в травні 2022 у багатоповерхівці, що рухнула від ворожого удару.
«24 лютого і в наступні дні у мене не було паніки. Було усвідомлення, що усе це відбувається тут і зараз, тому просто виконував свої службові обов'язки попри всю невизначеність», — розповідає Юрій Сирота.
Він довго не наважувався вивезти рідних. Коли ж одного дня вчергове обстріляли центр міста, а дружина саме була там з дітьми й довго не відповідала на дзвінки, прийняв остаточне рішення — посадив найдорожчих людей на евакуаційний потяг.
Згодом після отримання команди евакуйовуватися й сам полишив Бахмут.
Нині Юрій позмінно служить в пожежно-рятувальних підрозділах на Донеччині (Головне управління ДСНС України у Донецькій області) й на Волині (Головне управління ДСНС України у Волинській області). Однак містом, де назавжди залишилося його серце, є Бахмут.
«Бахмут — це я. Це моя домівка. Це все, що в мене було. Тут народився і виріс, тут створив свою сім'ю, — каже рятувальник. — Мрію про відновлення рідного міста, аби воно стало ще кращим. Хочу, щоб мої діти там зростали».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
«Є такі водії, які з вдячністю та шаною відносяться до сімей загиблих Героїв», – волинянка поділилася щемливою історією
Сьогодні, 10:50
Рятувальник з Донеччини, який служить і на Волині, розповів, як росіяни перетворили його рідний Бахмут на руїни
Сьогодні, 10:15