«Є такі водії, які з вдячністю та шаною відносяться до сімей загиблих Героїв», – волинянка поділилася щемливою історією

Лілія Ратушна поділилась у соцмережах щемливою історією. Вони з мамою їхали до Луцька і їх вразив вчинок водія, який з особливою повагою поставився до рідних загиблого Героя.



Про це вона



"Хочу поділитися позитивною історією, яка сталась з нами. Ми часто пишемо про якісь погані випадки і рідко про хороші. Ми з мамою їхали з Луцька, об 11:20 відправка Луцьк- Маневичі - Любешів -В. Глуша. Мама забула посвідчення, завдяки якому може їхати безкоштовно як мама загиблого Героя. Звісно ж, ми не розраховували отримати якісь пільги, планували оплатити за 2 квитка. Але коли водій почув, що ми забули посвідчення, він не взяв грошей з мами за проїзд і сказав:"Завдяки хлопцям ми можемо тут спокійно жити і працювати".



Звісно ж, ця історія вразила нас, оскільки останнім часом все частіше випадки, коли і з наявним посвідченням не беруть безкоштовно. Є випадки, коли водії досить хамовиті... Але є такі водії, як пан Анатолій, який проявив свою людяність і своїм прикладом приніс віру в хороших перевізників та водіїв, які з шаною та вдячністю відносяться до сімей загиблих воїнів. Так що, як побачите водія Анатолія з автобусу АС7415 - передавайте від мене ще раз вітання", - пише Лілія.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинянкаподілилась у соцмережах щемливою історією. Вони з мамою їхали до Луцька і їх вразив вчинок водія, який з особливою повагою поставився до рідних загиблого Героя.Про це вона написала у фейсбуці."Хочу поділитися позитивною історією, яка сталась з нами. Ми часто пишемо про якісь погані випадки і рідко про хороші. Ми з мамою їхали з Луцька, об 11:20 відправка Луцьк- Маневичі - Любешів -В. Глуша. Мама забула посвідчення, завдяки якому може їхати безкоштовно як мама загиблого Героя. Звісно ж, ми не розраховували отримати якісь пільги, планували оплатити за 2 квитка. Але коли водій почув, що ми забули посвідчення, він не взяв грошей з мами за проїзд і сказав:"Завдяки хлопцям ми можемо тут спокійно жити і працювати".Звісно ж, ця історія вразила нас, оскільки останнім часом все частіше випадки, коли і з наявним посвідченням не беруть безкоштовно. Є випадки, коли водії досить хамовиті... Але є такі водії, як пан Анатолій, який проявив свою людяність і своїм прикладом приніс віру в хороших перевізників та водіїв, які з шаною та вдячністю відносяться до сімей загиблих воїнів. Так що, як побачите водія Анатолія з автобусу АС7415 - передавайте від мене ще раз вітання", - пише Лілія.

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