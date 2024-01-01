Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 29 лютого

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 29 лютого
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 29 лютого.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура:

- у Луцьку вночі 4-6° тепла, вдень 12-14° тепла.
- по області вночі 2-7° тепла, вдень 9-14° тепла.


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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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