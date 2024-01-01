Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 29 лютого





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с.



Температура:



- у Луцьку вночі 4-6° тепла, вдень 12-14° тепла.

- по області вночі 2-7° тепла, вдень 9-14° тепла.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 29 лютого.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с.Температура:- у Луцьку вночі 4-6° тепла, вдень 12-14° тепла.- по області вночі 2-7° тепла, вдень 9-14° тепла.

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