Як обрати та встановити газове обладнання: поради фахівців «Волиньгаз»
Сьогодні, 17:06
У Клієнтських просторах 104.ua на Волині можна придбати сертифіковане газове обладнання. Компанія пропонує котли, колонки, водонагрівачі від європейських виробників Viessmann, Vaillant, Ariston, Bosch та власного імпорту - 104.ua Model T, Baymak, DemirDokum, ECA, Termet.
Про це повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз»
Про це в ефірі СіД FM у програмі «По обіді» розповіла менеджерка з продажів мережі Клієнтського простору 104.ua Ольга Руденко.
«У 2021 році у Клієнтських просторах волиняни придбали понад тисячу газових котлів. Цьогоріч, не дивлячись на воєнний стан в країні, у нашій компанії клієнти купили понад 400 котлів та більше 200 сигналізаторів», - каже фахівчиня.
Обрати газовий котел, водонагрівач чи колонку допомагає персональний менеджер Клієнтського простору. Персональний менеджер – це посередник між Оператором газорозподільної мережі (ГРМ) та клієнтом з моменту подання заяви й до остаточного отримання послуги.
Спеціаліст надасть фахову консультацію щодо питань приєднання до ГРМ/реконструкції, розробки проєктної та технічної документації, технічного обслуговування будинкових мереж та приладів.
Крім того, клієнти можуть замовити Пакетну послугу та довірити встановлення газового обладнання досвідченим фахівцям АТ «Волиньгаз».
Що входить у Пакетну послугу:
- допомога у підборі нового газового обладнання;
- демонтаж старого газового приладу;
- підключення нового газового обладнання;
- заміна кранів, шлангів та інших комплектуючих;
- підключення системи газо- та водо постачання.
Придбати газове обладнання можна в Клієнтських просторах 104.ua на Волині або на сайті https://market.104.ua/ua/
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Про це повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз»
Про це в ефірі СіД FM у програмі «По обіді» розповіла менеджерка з продажів мережі Клієнтського простору 104.ua Ольга Руденко.
«У 2021 році у Клієнтських просторах волиняни придбали понад тисячу газових котлів. Цьогоріч, не дивлячись на воєнний стан в країні, у нашій компанії клієнти купили понад 400 котлів та більше 200 сигналізаторів», - каже фахівчиня.
Обрати газовий котел, водонагрівач чи колонку допомагає персональний менеджер Клієнтського простору. Персональний менеджер – це посередник між Оператором газорозподільної мережі (ГРМ) та клієнтом з моменту подання заяви й до остаточного отримання послуги.
Спеціаліст надасть фахову консультацію щодо питань приєднання до ГРМ/реконструкції, розробки проєктної та технічної документації, технічного обслуговування будинкових мереж та приладів.
Крім того, клієнти можуть замовити Пакетну послугу та довірити встановлення газового обладнання досвідченим фахівцям АТ «Волиньгаз».
Що входить у Пакетну послугу:
- допомога у підборі нового газового обладнання;
- демонтаж старого газового приладу;
- підключення нового газового обладнання;
- заміна кранів, шлангів та інших комплектуючих;
- підключення системи газо- та водо постачання.
Придбати газове обладнання можна в Клієнтських просторах 104.ua на Волині або на сайті https://market.104.ua/ua/
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