Як обрати та встановити газове обладнання: поради фахівців «Волиньгаз»





Про це повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз»



Про це в ефірі СіД FM у програмі «По обіді» розповіла менеджерка з продажів мережі Клієнтського простору 104.ua Ольга Руденко.



«У 2021 році у Клієнтських просторах волиняни придбали понад тисячу газових котлів. Цьогоріч, не дивлячись на воєнний стан в країні, у нашій компанії клієнти купили понад 400 котлів та більше 200 сигналізаторів», - каже фахівчиня.



Обрати газовий котел, водонагрівач чи колонку допомагає персональний менеджер Клієнтського простору. Персональний менеджер – це посередник між Оператором газорозподільної мережі (ГРМ) та клієнтом з моменту подання заяви й до остаточного отримання послуги.



Спеціаліст надасть фахову консультацію щодо питань приєднання до ГРМ/реконструкції, розробки проєктної та технічної документації, технічного обслуговування будинкових мереж та приладів.



Крім того, клієнти можуть замовити Пакетну послугу та довірити встановлення газового обладнання досвідченим фахівцям АТ «Волиньгаз».



Що входить у Пакетну послугу:



- допомога у підборі нового газового обладнання;

- демонтаж старого газового приладу;

- підключення нового газового обладнання;

- заміна кранів, шлангів та інших комплектуючих;

- підключення системи газо- та водо постачання.



Придбати газове обладнання можна в Клієнтських просторах 104.ua на Волині або на сайті



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Клієнтських просторах 104.ua на Волині можна придбати сертифіковане газове обладнання. Компанія пропонує котли, колонки, водонагрівачі від європейських виробників Viessmann, Vaillant, Ariston, Bosch та власного імпорту - 104.ua Model T, Baymak, DemirDokum, ECA, Termet.Про це повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз»Про це в ефірі СіД FM у програмі «По обіді» розповіла менеджерка з продажів мережі Клієнтського простору 104.ua Ольга Руденко.«У 2021 році у Клієнтських просторах волиняни придбали понад тисячу газових котлів. Цьогоріч, не дивлячись на воєнний стан в країні, у нашій компанії клієнти купили понад 400 котлів та більше 200 сигналізаторів», - каже фахівчиня.Обрати газовий котел, водонагрівач чи колонку допомагає персональний менеджер Клієнтського простору. Персональний менеджер – це посередник між Оператором газорозподільної мережі (ГРМ) та клієнтом з моменту подання заяви й до остаточного отримання послуги.Спеціаліст надасть фахову консультацію щодо питань приєднання до ГРМ/реконструкції, розробки проєктної та технічної документації, технічного обслуговування будинкових мереж та приладів.Крім того, клієнти можуть замовити Пакетну послугу та довірити встановлення газового обладнання досвідченим фахівцям АТ «Волиньгаз».Що входить у Пакетну послугу:- допомога у підборі нового газового обладнання;- демонтаж старого газового приладу;- підключення нового газового обладнання;- заміна кранів, шлангів та інших комплектуючих;- підключення системи газо- та водо постачання.Придбати газове обладнання можна в Клієнтських просторах 104.ua на Волині або на сайті https://market.104.ua/ua/

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