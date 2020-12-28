На Волині у соцмережі серійний шахрай «кидав на гроші» людей

На Волині у соцмережі серійний шахрай «кидав на гроші» людей
Шахрай з Волині «орудував» в одній із соціальних мереж. Він входив у довіру громадян та наполягав на оплаті наперед певних послуг, а потім – зникав.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Чоловік розміщував повідомлення про здачу в оренду квартири. Аби нібито «притримати» помешкання, зловмисник просив скинути передоплату, а після отримання коштів – він блокував клієнтів.

Окрім цього, аферист також оприлюднював неправдиві оголошення про міжнародні перевезення та евакуацію з місць бойових дій, далі - діяв з громадянами за такою ж схемою.

Поліцейські встановили зловмисника – це 31-річний мешканець села Бубнів Володимирського району. Він раніше судимий за скоєння крадіжки та вимагання.

Порушнику вже оголосили про підозру у вчинені 6 шахрайств за ст. 190 Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці перевіряють його причетність до скоєння інших злочинів. Триває розслідування.


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Теги: Волинь, шахрай, соцмережі
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