На Волині у соцмережі серійний шахрай «кидав на гроші» людей

Шахрай з Волині «орудував» в одній із соціальних мереж. Він входив у довіру громадян та наполягав на оплаті наперед певних послуг, а потім – зникав.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Чоловік розміщував повідомлення про здачу в оренду квартири. Аби нібито «притримати» помешкання, зловмисник просив скинути передоплату, а після отримання коштів – він блокував клієнтів.Окрім цього, аферист також оприлюднював неправдиві оголошення про міжнародні перевезення та евакуацію з місць бойових дій, далі - діяв з громадянами за такою ж схемою.Поліцейські встановили зловмисника – це 31-річний мешканець села Бубнів Володимирського району. Він раніше судимий за скоєння крадіжки та вимагання.Порушнику вже оголосили про підозру у вчинені 6 шахрайств за ст. 190 Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці перевіряють його причетність до скоєння інших злочинів. Триває розслідування.