Китай заявив, що відправить свої війська до Росії для спільних військових навчань





Про це повідомило Міністерство оборони Китаю 17 серпня, пише



Відомство заявило, що участь у спільних навчаннях «не пов’язана з поточною міжнародною та регіональною ситуацією», очевидно маючи на увазі триваюче повномасштабне вторгнення Росії в Україну.



Навчання є частиною поточної двосторонньої річної угоди про співпрацю, йдеться у заяві. Подібні спільні навчання під керівництвом Росії за участі Китаю вже мали місце в останні роки.



«Метою є поглиблення прагматичного та дружнього співробітництва з арміями країн-учасниць, підвищення рівня стратегічної взаємодії між сторонами-учасницями та посилення спроможності реагувати на різноманітні загрози безпеці», – йдеться у повідомленні.



Китай входить до числа країн, які ухилилися від запровадження санкцій у відповідь на війну Росії проти України.



У липні 2022 року держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив своєму китайському колезі Вану Ї, що не погоджується з заявами Пекіну про нібито нейтралітет в російсько-українській війні, і висловив стурбованість Вашингтону «тим, що Китай зайняв сторону Росії».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Пекін відправить контингент своїх військ до Росії для участі у спільних військових навчаннях за участю кількох інших країн, в тому числі Індії, Білорусі, Монголії та Таджикистану.Про це повідомило Міністерство оборони Китаю 17 серпня, пише Радіо Свобода Відомство заявило, що участь у спільних навчаннях «не пов’язана з поточною міжнародною та регіональною ситуацією», очевидно маючи на увазі триваюче повномасштабне вторгнення Росії в Україну.Навчання є частиною поточної двосторонньої річної угоди про співпрацю, йдеться у заяві. Подібні спільні навчання під керівництвом Росії за участі Китаю вже мали місце в останні роки.«Метою є поглиблення прагматичного та дружнього співробітництва з арміями країн-учасниць, підвищення рівня стратегічної взаємодії між сторонами-учасницями та посилення спроможності реагувати на різноманітні загрози безпеці», – йдеться у повідомленні.Китай входить до числа країн, які ухилилися від запровадження санкцій у відповідь на війну Росії проти України.У липні 2022 року держсекретар Сполучених Штатівзаявив своєму китайському колезі Вану Ї, що не погоджується з заявами Пекіну про нібито нейтралітет в російсько-українській війні, і висловив стурбованість Вашингтону «тим, що Китай зайняв сторону Росії».

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