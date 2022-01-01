Китай заявив, що відправить свої війська до Росії для спільних військових навчань
Сьогодні, 16:45
Пекін відправить контингент своїх військ до Росії для участі у спільних військових навчаннях за участю кількох інших країн, в тому числі Індії, Білорусі, Монголії та Таджикистану.
Про це повідомило Міністерство оборони Китаю 17 серпня, пише Радіо Свобода.
Відомство заявило, що участь у спільних навчаннях «не пов’язана з поточною міжнародною та регіональною ситуацією», очевидно маючи на увазі триваюче повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
Навчання є частиною поточної двосторонньої річної угоди про співпрацю, йдеться у заяві. Подібні спільні навчання під керівництвом Росії за участі Китаю вже мали місце в останні роки.
«Метою є поглиблення прагматичного та дружнього співробітництва з арміями країн-учасниць, підвищення рівня стратегічної взаємодії між сторонами-учасницями та посилення спроможності реагувати на різноманітні загрози безпеці», – йдеться у повідомленні.
Китай входить до числа країн, які ухилилися від запровадження санкцій у відповідь на війну Росії проти України.
У липні 2022 року держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив своєму китайському колезі Вану Ї, що не погоджується з заявами Пекіну про нібито нейтралітет в російсько-українській війні, і висловив стурбованість Вашингтону «тим, що Китай зайняв сторону Росії».
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Про це повідомило Міністерство оборони Китаю 17 серпня, пише Радіо Свобода.
Відомство заявило, що участь у спільних навчаннях «не пов’язана з поточною міжнародною та регіональною ситуацією», очевидно маючи на увазі триваюче повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
Навчання є частиною поточної двосторонньої річної угоди про співпрацю, йдеться у заяві. Подібні спільні навчання під керівництвом Росії за участі Китаю вже мали місце в останні роки.
«Метою є поглиблення прагматичного та дружнього співробітництва з арміями країн-учасниць, підвищення рівня стратегічної взаємодії між сторонами-учасницями та посилення спроможності реагувати на різноманітні загрози безпеці», – йдеться у повідомленні.
Китай входить до числа країн, які ухилилися від запровадження санкцій у відповідь на війну Росії проти України.
У липні 2022 року держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив своєму китайському колезі Вану Ї, що не погоджується з заявами Пекіну про нібито нейтралітет в російсько-українській війні, і висловив стурбованість Вашингтону «тим, що Китай зайняв сторону Росії».
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