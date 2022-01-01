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Китай заявив, що відправить свої війська до Росії для спільних військових навчань

Китай заявив, що відправить свої війська до Росії для спільних військових навчань
Пекін відправить контингент своїх військ до Росії для участі у спільних військових навчаннях за участю кількох інших країн, в тому числі Індії, Білорусі, Монголії та Таджикистану.

Про це повідомило Міністерство оборони Китаю 17 серпня, пише Радіо Свобода.

Відомство заявило, що участь у спільних навчаннях «не пов’язана з поточною міжнародною та регіональною ситуацією», очевидно маючи на увазі триваюче повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Навчання є частиною поточної двосторонньої річної угоди про співпрацю, йдеться у заяві. Подібні спільні навчання під керівництвом Росії за участі Китаю вже мали місце в останні роки.

«Метою є поглиблення прагматичного та дружнього співробітництва з арміями країн-учасниць, підвищення рівня стратегічної взаємодії між сторонами-учасницями та посилення спроможності реагувати на різноманітні загрози безпеці», – йдеться у повідомленні.

Китай входить до числа країн, які ухилилися від запровадження санкцій у відповідь на війну Росії проти України.

У липні 2022 року держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив своєму китайському колезі Вану Ї, що не погоджується з заявами Пекіну про нібито нейтралітет в російсько-українській війні, і висловив стурбованість Вашингтону «тим, що Китай зайняв сторону Росії».

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Теги: Росія, Україна, війна
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