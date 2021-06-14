Для українців тарифи на опалення не зростатимуть до травня 2023 року





Про це



"Тарифний план "Фіксований" – 7,96 грн/куб. м – діє до кінця квітня 2023 року. Варто зазначити, що ціна незмінна й довоєнна”, – йдеться в повідомленні.



Держкомпанія закликала українців сумлінно сплачувати рахунки, "адже сьогодні це надважливо".



У "Нафтогазі" вважають, що 7,96 грн – "це незначні гроші в сучасних українських реаліях".



"Пам’ятайте, що кожен сплачений рахунок – підтримка в тилу, крок до перемоги та стабільний опалювальний сезон 2022/2023", – йдеться в повідомленні.



Також у компанії додали, що ціни на газ у Європі збільшились.



"Наприклад, нещодавно в Литві ціна сягнула 1,02 євро/куб. м, або близько 42 грн, у Молдові — 22,99 лея/куб. м, або майже 44 грн, а в Польщі — 6,64 злотих, або понад 53 грн. Серед причин зростання — збільшення закупівельної ціни природного газу на європейському ринку та газовий шантаж росії", – додали у "Нафтогазі".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нафтогаз України заявив, що ціна газу для побутових споживачів упродовж опалювального сезону не зміниться, тариф становитиме 7,96 гривні за кубометр і буде діяти до 1 травня наступного року.Про це повідомила пресслужба "Нафтогазу"."Тарифний план "Фіксований" – 7,96 грн/куб. м – діє до кінця квітня 2023 року. Варто зазначити, що ціна незмінна й довоєнна”, – йдеться в повідомленні.Держкомпанія закликала українців сумлінно сплачувати рахунки, "адже сьогодні це надважливо".У "Нафтогазі" вважають, що 7,96 грн – "це незначні гроші в сучасних українських реаліях"."Пам’ятайте, що кожен сплачений рахунок – підтримка в тилу, крок до перемоги та стабільний опалювальний сезон 2022/2023", – йдеться в повідомленні.Також у компанії додали, що ціни на газ у Європі збільшились."Наприклад, нещодавно в Литві ціна сягнула 1,02 євро/куб. м, або близько 42 грн, у Молдові — 22,99 лея/куб. м, або майже 44 грн, а в Польщі — 6,64 злотих, або понад 53 грн. Серед причин зростання — збільшення закупівельної ціни природного газу на європейському ринку та газовий шантаж росії", – додали у "Нафтогазі".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію