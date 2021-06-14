Для українців тарифи на опалення не зростатимуть до травня 2023 року

Для українців тарифи на опалення не зростатимуть до травня 2023 року
Нафтогаз України заявив, що ціна газу для побутових споживачів упродовж опалювального сезону не зміниться, тариф становитиме 7,96 гривні за кубометр і буде діяти до 1 травня наступного року.

Про це повідомила пресслужба "Нафтогазу".

"Тарифний план "Фіксований" – 7,96 грн/куб. м – діє до кінця квітня 2023 року. Варто зазначити, що ціна незмінна й довоєнна”, – йдеться в повідомленні.

Держкомпанія закликала українців сумлінно сплачувати рахунки, "адже сьогодні це надважливо".

У "Нафтогазі" вважають, що 7,96 грн – "це незначні гроші в сучасних українських реаліях".

"Пам’ятайте, що кожен сплачений рахунок – підтримка в тилу, крок до перемоги та стабільний опалювальний сезон 2022/2023", – йдеться в повідомленні.

Також у компанії додали, що ціни на газ у Європі збільшились.

"Наприклад, нещодавно в Литві ціна сягнула 1,02 євро/куб. м, або близько 42 грн, у Молдові — 22,99 лея/куб. м, або майже 44 грн, а в Польщі — 6,64 злотих, або понад 53 грн. Серед причин зростання — збільшення закупівельної ціни природного газу на європейському ринку та газовий шантаж росії", – додали у "Нафтогазі".

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Теги: Нафтогаз, ціни, опалення
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