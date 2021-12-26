За тиждень двоє волинян померли від COVID-19
Сьогодні, 15:38
За даними епіднагляду в області спостерігається тенденція до росту захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19.
Про це інформують у ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ України».
За тиждень (08.08-14.08.2022р.) на Волині зареєстровано 172 випадки захворювання на COVID-19 (в тому числі дітей – 19, медичних працівників – 4), ріст на 44%:
Луцький район – 109 хворих
Володимирський район – 30 хворих
Камінь-Каширський район – 11 хворих
Ковельський район – 22 хворих.
Госпіталізовано – 38 осіб (22%), 134 особи лікуються амбулаторно.
Усього станом на 15 серпня в області зареєстровано 142715 випадків.
Одужало – 139937 осіб, в тому числі за останній тиждень – 36 осіб.
Летальних випадків (осіб) – 2453, за останній тиждень – 2: по одному випадку в Луцькому (Луцька ТГ) та Ковельському районі (Колодяжненська ТГ). Померлі відносились до групи ризику та мали супутні соматичні захворювання. Перебували на стаціонарному лікуванні.
Методом ПЛР з початку епіднагляду в області обстежено 487938 осіб, в тому числі за останній тиждень – 404 особи.
В області триває вакцинальна кампанія проти COVID-19. Протягом звітного тижня проведено 2185 щеплень. Першою дозою щеплено – 125 осіб, другою дозою – 151 особу, додатковою дозою – 1 особу, першою бустерною дозою – 1802 особи, другою бустерною дозою – 106 осіб.
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Загалом від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 352902 людини, отримали дві дози – 339740 людей, отримали додаткову дозу – 469 людей, першу бустерну дозу – 29817 людей, другу бустерну дозу – 106 людей. Загалом проведено 723034 щеплень.
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Про це інформують у ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ України».
За тиждень (08.08-14.08.2022р.) на Волині зареєстровано 172 випадки захворювання на COVID-19 (в тому числі дітей – 19, медичних працівників – 4), ріст на 44%:
Луцький район – 109 хворих
Володимирський район – 30 хворих
Камінь-Каширський район – 11 хворих
Ковельський район – 22 хворих.
Госпіталізовано – 38 осіб (22%), 134 особи лікуються амбулаторно.
Усього станом на 15 серпня в області зареєстровано 142715 випадків.
Одужало – 139937 осіб, в тому числі за останній тиждень – 36 осіб.
Летальних випадків (осіб) – 2453, за останній тиждень – 2: по одному випадку в Луцькому (Луцька ТГ) та Ковельському районі (Колодяжненська ТГ). Померлі відносились до групи ризику та мали супутні соматичні захворювання. Перебували на стаціонарному лікуванні.
Методом ПЛР з початку епіднагляду в області обстежено 487938 осіб, в тому числі за останній тиждень – 404 особи.
В області триває вакцинальна кампанія проти COVID-19. Протягом звітного тижня проведено 2185 щеплень. Першою дозою щеплено – 125 осіб, другою дозою – 151 особу, додатковою дозою – 1 особу, першою бустерною дозою – 1802 особи, другою бустерною дозою – 106 осіб.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Де можна вакцинуватися від COVID-19 у Луцьку. АДРЕСИ
Загалом від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 352902 людини, отримали дві дози – 339740 людей, отримали додаткову дозу – 469 людей, першу бустерну дозу – 29817 людей, другу бустерну дозу – 106 людей. Загалом проведено 723034 щеплень.
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