Хто з луцьких школярів харчуватиметься безкоштовно

У Луцькій громаді розширили перелік категорій дітей, які безплатно харчуватимуться у школах. До раніше погодженого переліку додали дітей, чиї батьки були мобілізовані до війська, чи є бійцями добровольчого формування Луцької громади.Про це повідомляють у пресслужбі міськради.Отож, безплатним харчуванням планують забезпечити:- 101 дитину з категорії "діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування";- 1 470 дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям";- 400 дітей, чиї батьки призвані на військову службу по мобілізації та чиї батьки є добровольцями добровольчого формування Луцької міської тергромади № 1;- 267 дітей комунального закладу "Луцький навчально-реабілітаційний центр Луцької міської ради";- 27 дітей загиблих (померлих) військовослужбовців та осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО/ООС;- 130 дітей з інвалідністю внаслідок війни;- 151 дитину з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах;- 350 дітей з числа внутрішньо переміщених осіб.На щоденний обід одного учня з міського бюджету планують виділяти 35 гривень, а для вихованців Луцького навчально-реабілітаційний центру – 45 гривень.Це рішення діятиме протягом першого семестру нового навчального року.