Хто з луцьких школярів харчуватиметься безкоштовно
Сьогодні, 15:24
У Луцькій громаді розширили перелік категорій дітей, які безплатно харчуватимуться у школах. До раніше погодженого переліку додали дітей, чиї батьки були мобілізовані до війська, чи є бійцями добровольчого формування Луцької громади.
Про це повідомляють у пресслужбі міськради.
Отож, безплатним харчуванням планують забезпечити:
- 101 дитину з категорії "діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування";
- 1 470 дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям";
- 400 дітей, чиї батьки призвані на військову службу по мобілізації та чиї батьки є добровольцями добровольчого формування Луцької міської тергромади № 1;
- 267 дітей комунального закладу "Луцький навчально-реабілітаційний центр Луцької міської ради";
- 27 дітей загиблих (померлих) військовослужбовців та осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО/ООС;
- 130 дітей з інвалідністю внаслідок війни;
- 151 дитину з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах;
- 350 дітей з числа внутрішньо переміщених осіб.
На щоденний обід одного учня з міського бюджету планують виділяти 35 гривень, а для вихованців Луцького навчально-реабілітаційний центру – 45 гривень.
Це рішення діятиме протягом першого семестру нового навчального року.
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Про це повідомляють у пресслужбі міськради.
Отож, безплатним харчуванням планують забезпечити:
- 101 дитину з категорії "діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування";
- 1 470 дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям";
- 400 дітей, чиї батьки призвані на військову службу по мобілізації та чиї батьки є добровольцями добровольчого формування Луцької міської тергромади № 1;
- 267 дітей комунального закладу "Луцький навчально-реабілітаційний центр Луцької міської ради";
- 27 дітей загиблих (померлих) військовослужбовців та осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО/ООС;
- 130 дітей з інвалідністю внаслідок війни;
- 151 дитину з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах;
- 350 дітей з числа внутрішньо переміщених осіб.
На щоденний обід одного учня з міського бюджету планують виділяти 35 гривень, а для вихованців Луцького навчально-реабілітаційний центру – 45 гривень.
Це рішення діятиме протягом першого семестру нового навчального року.
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