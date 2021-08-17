Хто з луцьких школярів харчуватиметься безкоштовно

Хто з луцьких школярів харчуватиметься безкоштовно
У Луцькій громаді розширили перелік категорій дітей, які безплатно харчуватимуться у школах. До раніше погодженого переліку додали дітей, чиї батьки були мобілізовані до війська, чи є бійцями добровольчого формування Луцької громади.

Про це повідомляють у пресслужбі міськради.

Отож, безплатним харчуванням планують забезпечити:

- 101 дитину з категорії "діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування";

- 1 470 дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям";

- 400 дітей, чиї батьки призвані на військову службу по мобілізації та чиї батьки є добровольцями добровольчого формування Луцької міської тергромади № 1;

- 267 дітей комунального закладу "Луцький навчально-реабілітаційний центр Луцької міської ради";

- 27 дітей загиблих (померлих) військовослужбовців та осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО/ООС;

- 130 дітей з інвалідністю внаслідок війни;

- 151 дитину з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах;

- 350 дітей з числа внутрішньо переміщених осіб.

На щоденний обід одного учня з міського бюджету планують виділяти 35 гривень, а для вихованців Луцького навчально-реабілітаційний центру – 45 гривень.

Це рішення діятиме протягом першого семестру нового навчального року.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: школи, діти, учні, харчування, безкоштовно, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Для українців тарифи на опалення не зростатимуть до травня 2023 року
Сьогодні, 15:55
За тиждень двоє волинян померли від COVID-19
Сьогодні, 15:38
Хто з луцьких школярів харчуватиметься безкоштовно
Сьогодні, 15:24
Аварія на Запорізькій АЕС може стати «набагато гіршою», ніж у Чорнобилі, – працівник станції
Сьогодні, 15:01
У Луцьку до навчального року готові 33 школи, в яких є укриття
Сьогодні, 14:50
Схожі новини
Меню у школах Луцька з 1 вересня стане кориснішим Меню у школах Луцька з 1 вересня стане кориснішим
17 серпень, 2021, 17:43
Затвердили категорії дітей, яких харчуватимуть безкоштовно у школах Луцька Затвердили категорії дітей, яких харчуватимуть безкоштовно у школах Луцька
28 грудень, 2020, 15:43
Луцьку школу перевірили на дотримання правил харчування: які порушення виявили. ФОТО Луцьку школу перевірили на дотримання правил харчування: які порушення виявили. ФОТО
18 лютий, 11:24
Харчування по-новому: як зміниться склад та ціна обіду у луцьких школах. ВІДЕО Харчування по-новому: як зміниться склад та ціна обіду у луцьких школах. ВІДЕО
31 серпень, 2021, 10:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Новій Каховці знищили базу окупантів
Сьогодні, 16:11
 0
Для українців тарифи на опалення не зростатимуть до травня 2023 року
Сьогодні, 15:55
 0
За тиждень двоє волинян померли від COVID-19
Сьогодні, 15:38
 0
Хто з луцьких школярів харчуватиметься безкоштовно
Сьогодні, 15:24
 0
Аварія на Запорізькій АЕС може стати «набагато гіршою», ніж у Чорнобилі, – працівник станції
Сьогодні, 15:01
 0
Медіа
відео
1/8