Аварія на Запорізькій АЕС може стати «набагато гіршою», ніж у Чорнобилі, – працівник станції





Він розповів про роботу під обстрілами та російською окупацією, про евакуацію персоналом АЕС своїх родин та необхідні умови для відновлення нормальної роботи ЗАЕС, пише



«Співробітники розуміють, що їм необхідно вивозити родини, але самі повертаються. Вони працюють, адже існує ризик масштабної катастрофи – такої, як Чорнобиль у 1986 році. Тільки аварія на ЗАЕС може стати набагато гіршою», – анонімно констатував працівник станції.



І додав, що дуже дратує вже сам факт озброєних до зубів російських військових, які є всюди на АЕС. Ба більше, окупанти спрямовують зброю з бронетранспортерів на працівників, коли ті входять на ЗАЕС: «Вони постійно ходять зі зброєю. Дуже складно, коли ти заходиш на станцію і бачиш цих людей і повинен бути там. Це вкрай і морально, і психологічно тяжко».



Проте персонал продовжує працювати, обслуговуючи ЗАЕС, аби не допустити ядерної катастрофи: «Працівники повернулися, щоб контролювати станцію: на кону безпека України, всього європейського континенту та світу».



Лише звільнення станції, її міста-супутника і всіх тимчасово окупованих територій від російських загарбників зможе повернути спокій та безпеку, переконаний співрозмовник: «Тільки повна деокупація міста, АЕС, ТЕЦ, Запорізької, Херсонської областей та інших – тільки тоді люди будуть дійсно в безпеці».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В інтерв'ю Reuters працівник Запорізької АЕС, з міркувань безпеки не розкриваючи своє ім'я, розповів про нинішню ситуацію на найбільшій в Україні та Європі атомній електростанції.Він розповів про роботу під обстрілами та російською окупацією, про евакуацію персоналом АЕС своїх родин та необхідні умови для відновлення нормальної роботи ЗАЕС, пише "Енергоатом" «Співробітники розуміють, що їм необхідно вивозити родини, але самі повертаються. Вони працюють, адже існує ризик масштабної катастрофи – такої, як Чорнобиль у 1986 році. Тільки аварія на ЗАЕС може стати набагато гіршою», – анонімно констатував працівник станції.І додав, що дуже дратує вже сам факт озброєних до зубів російських військових, які є всюди на АЕС. Ба більше, окупанти спрямовують зброю з бронетранспортерів на працівників, коли ті входять на ЗАЕС: «Вони постійно ходять зі зброєю. Дуже складно, коли ти заходиш на станцію і бачиш цих людей і повинен бути там. Це вкрай і морально, і психологічно тяжко».Проте персонал продовжує працювати, обслуговуючи ЗАЕС, аби не допустити ядерної катастрофи: «Працівники повернулися, щоб контролювати станцію: на кону безпека України, всього європейського континенту та світу».Лише звільнення станції, її міста-супутника і всіх тимчасово окупованих територій від російських загарбників зможе повернути спокій та безпеку, переконаний співрозмовник: «Тільки повна деокупація міста, АЕС, ТЕЦ, Запорізької, Херсонської областей та інших – тільки тоді люди будуть дійсно в безпеці».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію