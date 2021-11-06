Де можна вакцинуватися від COVID-19 у Луцьку. АДРЕСИ

Де можна вакцинуватися від COVID-19 у Луцьку. АДРЕСИ
Вакцинуватись проти COVID-19 можуть всі охочі у найближчих пунктах щеплень чи центрах масової вакцинації. Щеплення – добровільні та безплатні.

Про це інформують у Медичному об'єднання Луцької міської територіальної громади.

Вакцинація проводиться після огляду сімейного лікаря, з яким укладена декларація. Тимчасово переміщеним особам необхідно звертатися до чергового лікаря закладу.

У Луцьку можна вакцинуватися у пунктах вакцинації, які розміщені в приміщеннях Центрів первинної медичної допомоги щодня з 9:00 до 19:00 – у будні дні і з 9:00 до 15:00 – у вихідні за адресами:

- м.Луцьк, пр.Волі,66а, кабінет 313.
- м.Луцьк, вул.Бенделіані,7, кабінет 9.
- м.Луцьк, пр.Відродження,13, кабінет 118.
- м.Луцьк, вул.Стефаника,3а, кабінет 35.

Та 8 пунктів щеплення, які працюють 5 днів на тиждень.

Пункти вакцинації працюють з понеділка по п’ятницю з 9:00 год. до 15:00 год., в суботу і неділю – вихідні дні.

Нагадуємо, що всі люди, віком від 18 років можуть отримати одне бустерне щеплення через 6-9 місяців після первинного курсу вакцинації проти COVID-19. В Україні дозволили другу бустерну дозу вакцини проти COVID-19 людям із груп ризику з інтервалом щонайменше 4 місяці від першої бустерної дози, але лише за медичними показами.

До них належать:

- люди, віком понад 60 років;
- люди, які проживають у закладах догляду за літніми людьми;
- люди з інвалідністю;
- люди з імуносупресією;
- люди, віком 18-59 років з медичними станами, які підвищують ризик тяжкого перебігу COVID-19;
- люди, віком 18-59 років із численними хронічними захворюваннями, які підвищують ризик важкого перебігу COVID-19.

Після проведеного щеплення інформація вноситься в медичну інформаційну систему, яка відображається в Додатку «Дія».

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Теги: вакцинація, коронавірус, Луцьк
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Коментарі 1
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В поліклініці № 2 немає вакцини, вже декілька тижнів звоню, і сьогодні відповіли звоніть в понеділок... Будь ласка пишіть правдиву інформацію!!!!!!!!!!
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