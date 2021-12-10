«Амбасадор дитинства»: до Луцька їдуть зірки, блогери та артисти





Про це повідомили у Луцькій міській раді.



«Амбасадор дитинства» – це Всеукраїнська громадська ініціатива із соціальної адаптації дітей за напрямом спілкування «рівний-рівному». Захід відбувається за ініціативи голови Хмельницької ОВА Гамалія Сергія В’ячеславовича, за сприяння Волинської ОВА та за підтримки Луцької міської ради.



Дивлячись, із яким теплом та завзяттям вся команда міської ради долучилася до створення цього свята дитинства, відразу помітна любов до свого міста, містян та гостей міста.



Тому органи влади та «Амбасадор дитинства» спільно із «Зірковим десантом» у складі:



Амадор Лопес – шоумен, хореограф, співак, теле- та радіоведучий. Хореограф-постановник телепроєкту «Танці з зірками» та «Фабрика зірок». Хореограф- переможець телепроєкту «Танцюю для тебе» та голова жюрі «Танцюю для тебе-2-3», срібний призер телепроекту «Майданс-2».



Олег Машуковський – співак, креативний продюсер відомого будинку тиктокерів «Whynot house», відомий блогер та шоумен.



Маша Кондратенко – відома українська співачка, блогерка, акторка серіалу «Школа», суперфіналістка десятого сезону талант-шоу «Голос.Країни», автор хіта «Ванька-Встанька».



Наталія Валевська – українська співачка. Переможниця телепроєкту «Шанс» та володарка премії «Кришталевий мікрофон». Номінована на музичну премію «Золота Жар-птиця».



Андрій Безкровний – dj Bloodless, музикант, діджей, автор українських пісень «Дим» (гурт «Время і Стєкло»), «Обіцяю» (NK), «999» (гурт «Мозгі»).



Василь Котляров – музикант, соліст гурту «NewZcool», «NZK», співавтор українських пісень «Штольня», «Озеро сліз», «Гімн Федерації футболу України».



Позитив – український співак та композитор, автор пісень, музичний продюсер та актор. Соліст гурту «NewZcool», «Время и Стекло» та «MOЗGI»);



Qatoshi & Chico – автори та виконавці хітів «ЗСУ» і «Ластівки».



Нікіта Ломакін – український співак, автор пісень, композитор, ведучий музичного телеканалу М1, учасник шоу «X-Фактор» та «Голос країни 11»;



Килиммен з гурту Калуш – український супергерой.



Влад Ципа – суперфіналіст телешоу «Танцюють всі!», український брейкдансер, який замінив МС КилимМена у гурті Kalush Orchestra для виступу на «Євробаченні-2022».



KISHE – співак, продюсер, кліпмейкер. Номінант музичних премій «Золота жар-птиця» з 2017 по 2020 рік, «Yuna 2018», «M1MUSIC awards 2019», прорив року премії «Top hit Ukraine 2020».



Макс Клімток – популярний український блогер та тіктокер.



Ліля Слесарь – українська блогерка, учасниця «Top team house».



Владислав Рудніцький – популярний україномовний тікток – блогер, відомий під псевдонімом Ledboy, учасник «Top team house».



Поліна Дашкова – виконавиця хіта «Плакала калина».



Victoria Niro – виконавець пісні «Воїни світла» (кавер).



100лиця (Савчук Назар та Ступак Владислав) – новий стрімко розвиваючий гурт з хітом «ЗСУ».



DORADA – нова висхідна зірка із прем’єрою нового хіта «Привєт сосєд».



Кубик Дар‘я – відомий блогер та тіктокер, учасниця «Whynot house».



Підготували бомбезну програму заходу:



– відкриття заходу;



– сцена та ді-джей;



– зони для ігор, майстер класів, просвітницької діяльності;



– зона зі смаколиками та напоями;



– виступи зірок;



– розіграш ілюстрованих та віршованих книжок: «Конституція для всіх: і великих, і малих»;



– фотосесія та автографсесія із зірками.



Захід відбудеться 13 серпня (субота) за адресою: м. Луцьк, Замок Любарта, вул. Кафедральна, 1A.



Вхід для зареєстрованих осіб з 12.30 до 13.30.



Початок: 13.30.



Завершення: 19.00.



Кількість місць обмежена. Безпека – найголовніше!



Реєструватися можна



Треба долучитися до соціальних мереж, оскільки підписка – це ваш прохідний білет, який перевірятиме охорона:



https://www.instagram.com/ambassador.dytynstva/



https://t.me/ambassadordytynstva





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 10 благодійний захід для дітей та їх батьків «Амбасадор дитинства» разом із «Зірковим Десантом» відбудеться у Луцьку.Про це повідомили у Луцькій міській раді.«Амбасадор дитинства» – це Всеукраїнська громадська ініціатива із соціальної адаптації дітей за напрямом спілкування «рівний-рівному». Захід відбувається за ініціативи голови Хмельницької ОВА Гамалія Сергія В’ячеславовича, за сприяння Волинської ОВА та за підтримки Луцької міської ради.Дивлячись, із яким теплом та завзяттям вся команда міської ради долучилася до створення цього свята дитинства, відразу помітна любов до свого міста, містян та гостей міста.Тому органи влади та «Амбасадор дитинства» спільно із «Зірковим десантом» у складі:– шоумен, хореограф, співак, теле- та радіоведучий. Хореограф-постановник телепроєкту «Танці з зірками» та «Фабрика зірок». Хореограф- переможець телепроєкту «Танцюю для тебе» та голова жюрі «Танцюю для тебе-2-3», срібний призер телепроекту «Майданс-2».– співак, креативний продюсер відомого будинку тиктокерів «Whynot house», відомий блогер та шоумен.– відома українська співачка, блогерка, акторка серіалу «Школа», суперфіналістка десятого сезону талант-шоу «Голос.Країни», автор хіта «Ванька-Встанька».– українська співачка. Переможниця телепроєкту «Шанс» та володарка премії «Кришталевий мікрофон». Номінована на музичну премію «Золота Жар-птиця».– dj Bloodless, музикант, діджей, автор українських пісень «Дим» (гурт «Время і Стєкло»), «Обіцяю» (NK), «999» (гурт «Мозгі»).– музикант, соліст гурту «NewZcool», «NZK», співавтор українських пісень «Штольня», «Озеро сліз», «Гімн Федерації футболу України».– український співак та композитор, автор пісень, музичний продюсер та актор. Соліст гурту «NewZcool», «Время и Стекло» та «MOЗGI»);– автори та виконавці хітів «ЗСУ» і «Ластівки».– український співак, автор пісень, композитор, ведучий музичного телеканалу М1, учасник шоу «X-Фактор» та «Голос країни 11»;– український супергерой.– суперфіналіст телешоу «Танцюють всі!», український брейкдансер, який замінив МС КилимМена у гурті Kalush Orchestra для виступу на «Євробаченні-2022».– співак, продюсер, кліпмейкер. Номінант музичних премій «Золота жар-птиця» з 2017 по 2020 рік, «Yuna 2018», «M1MUSIC awards 2019», прорив року премії «Top hit Ukraine 2020».– популярний український блогер та тіктокер.– українська блогерка, учасниця «Top team house».– популярний україномовний тікток – блогер, відомий під псевдонімом Ledboy, учасник «Top team house».– виконавиця хіта «Плакала калина».– виконавець пісні «Воїни світла» (кавер).(Савчук Назар та Ступак Владислав) – новий стрімко розвиваючий гурт з хітом «ЗСУ».– нова висхідна зірка із прем’єрою нового хіта «Привєт сосєд».– відомий блогер та тіктокер, учасниця «Whynot house».Підготували бомбезну програму заходу:– відкриття заходу;– сцена та ді-джей;– зони для ігор, майстер класів, просвітницької діяльності;– зона зі смаколиками та напоями;– виступи зірок;– розіграш ілюстрованих та віршованих книжок: «Конституція для всіх: і великих, і малих»;– фотосесія та автографсесія із зірками.Захід відбудеться 13 серпня (субота) за адресою: м. Луцьк, Замок Любарта, вул. Кафедральна, 1A.Вхід для зареєстрованих осіб з 12.30 до 13.30.Початок: 13.30.Завершення: 19.00.Кількість місць обмежена. Безпека – найголовніше!Реєструватися можна ТУТ Треба долучитися до соціальних мереж, оскільки підписка – це ваш прохідний білет, який перевірятиме охорона:

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію