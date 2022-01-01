На Волині горіли літня кухня та господарська споруда

На Волині горіли літня кухня та господарська споруда
Упродовж минулої доби, 11 серпня, рятувальники області загасили 2 пожежі, які виникли у житловому секторі в Камінь-Каширському районі та двічі виїздили на проведення аварійно-рятувальних робіт.

Про це повідомила пресслужба ДСНС Волині.

Так, о 12:02 у селі Лишнівка на території Прилісненської територіальної громади зайнялася дерев’яна літня кухня. Пожежу о 12:40 локалізували працівники 13 Державної пожежно-рятувальної частини смт Маневичі, яким допомагали працівники відомчої пожежної охорони торфобрикетного заводу Сойне та державного підприємства Городоцького лісгоспу. Спільними зусиллями вогнебоців пожежа ліквідована о 13:57.

О 18:49 виникла ще одна пожежа господарської будівлі у селі Раків Ліс Камінь-Каширської міської громади. О 19:25 пожежа локалізована, о 21:05 – ліквідована. На гасіння пожежі залучено 7 чоловік особового складу та два пожежних автомобіля 8 Державної пожежно-рятувальної части з міста Каменя-Каширського.

В обох випадках ймовірною причиною виникнення пожеж стало коротке замикання електромережі.

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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