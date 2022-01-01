Внаслідок двох ДТП на Волині постраждали четверо людей
Сьогодні, 10:54
У Ковельському районі та Луцьку сталися ДТП з травмованими. Серед них – двоє неповнолітніх.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора вночі, 11 серпня, в селі Заброди Ковельського району водій мікроавтобуса Volkswagen LT зіткнувся із мотоциклом Alfa. Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Потерпілому надали медичну допомогу, не госпіталізовували.
У Ковелі близько 17.30 водій автомобіля Volkswagen зіткнувся із мопедом Rada. У результаті ДТП водійка та неповнолітній пасажир мопеда отримали тілесні ушкодження.
Цього ж дня у Луцьку по вулиці Ковельській зіткнулися автомобіль Fiat Doblo та мотоцикл Forte. Внаслідок зіткнення транспортних засобів травмувався 17-річний водій мотоцикла, його госпіталізували до лікарні.
Триває слідство під час якого з’ясують усі обставини дорожньо-транспортних пригод.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора вночі, 11 серпня, в селі Заброди Ковельського району водій мікроавтобуса Volkswagen LT зіткнувся із мотоциклом Alfa. Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Потерпілому надали медичну допомогу, не госпіталізовували.
У Ковелі близько 17.30 водій автомобіля Volkswagen зіткнувся із мопедом Rada. У результаті ДТП водійка та неповнолітній пасажир мопеда отримали тілесні ушкодження.
Цього ж дня у Луцьку по вулиці Ковельській зіткнулися автомобіль Fiat Doblo та мотоцикл Forte. Внаслідок зіткнення транспортних засобів травмувався 17-річний водій мотоцикла, його госпіталізували до лікарні.
Триває слідство під час якого з’ясують усі обставини дорожньо-транспортних пригод.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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