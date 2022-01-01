Внаслідок двох ДТП на Волині постраждали четверо людей

У Ковельському районі та Луцьку сталися ДТП з травмованими. Серед них – двоє неповнолітніх.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Учора вночі, 11 серпня, в селі Заброди Ковельського району водій мікроавтобуса Volkswagen LT зіткнувся із мотоциклом Alfa. Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Потерпілому надали медичну допомогу, не госпіталізовували.У Ковелі близько 17.30 водій автомобіля Volkswagen зіткнувся із мопедом Rada. У результаті ДТП водійка та неповнолітній пасажир мопеда отримали тілесні ушкодження.Цього ж дня у Луцьку по вулиці Ковельській зіткнулися автомобіль Fiat Doblo та мотоцикл Forte. Внаслідок зіткнення транспортних засобів травмувався 17-річний водій мотоцикла, його госпіталізували до лікарні.Триває слідство під час якого з’ясують усі обставини дорожньо-транспортних пригод.