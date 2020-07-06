У Новій Каховці знищили базу окупантів
Сьогодні, 16:11
Збройні сили України ліквідували базу російських загарбників в окупованій Новій Каховці на Херсонщині.
Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ та Держприкордонслужба у Telegram.
"За попередньою інформацією, це відеопідтвердження влучного "куріння в невстановленому місцю", яке знаходиться в Новій Каховці", - повідомляють у СтратКомі ЗСУ.
Разом з технікою знищили щонайменше 12 загарбників.
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Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ та Держприкордонслужба у Telegram.
"За попередньою інформацією, це відеопідтвердження влучного "куріння в невстановленому місцю", яке знаходиться в Новій Каховці", - повідомляють у СтратКомі ЗСУ.
Разом з технікою знищили щонайменше 12 загарбників.
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