У Новій Каховці знищили базу окупантів





Про це повідомляє



"За попередньою інформацією, це відеопідтвердження влучного "куріння в невстановленому місцю", яке знаходиться в Новій Каховці", - повідомляють у СтратКомі ЗСУ.



Разом з технікою знищили щонайменше 12 загарбників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні сили України ліквідували базу російських загарбників в окупованій Новій Каховці на Херсонщині.Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ та Держприкордонслужба у Telegram."За попередньою інформацією, це відеопідтвердження влучного "куріння в невстановленому місцю", яке знаходиться в Новій Каховці", - повідомляють у СтратКомі ЗСУ.Разом з технікою знищили щонайменше 12 загарбників.

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